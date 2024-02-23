下周「超強運三星座」熬出頭！　專家：財星高照　好運不可擋



▲2月底來到，誰會被老天眷顧，財運降臨呢！（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

轉眼間農曆新年結束，很快就來到2月底了，開工後的你生活順利嗎？《搜狐網》運勢專欄點名了包括水瓶座、射手座、雙子座等三個星座的朋友，即將在下周開始好運臨門，二月底有望在事業上獲得好成績。

水瓶座

水瓶座的朋友，才智過人情商高，待人處事也特別大方，遇到朋友有難時總會伸出援助之手，所以朋友多，貴人運自然特別旺，無論遇到什麼困難，都有高人指點。從下個星期開始，水瓶座的財運旺盛，會有貴人相助，在工作中有所突破，事業興旺，喜事連連，生活無憂。

射手座

射手座的朋友學習能力很強，對自己也特別有信心，不只能力出眾，在工作中仍然保持謙虛，還能夠不斷學習，所以進步總是比別人更明顯。從下個星期開始，射手座的運勢將會如虎添翼，工作上的成績會讓人刮目相看，薪水也有望隨之上漲，財源滾滾，收入成倍增長，生活越來越美好。

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雙子座

雙子座的朋友，聰明機靈，足智多謀，性格隨和，豁達的他們，從不與人計較，所以身邊的朋友很多。從下個星期開始，雙子座的財運將轉好，好運滾滾來，賺錢的機會很多，財富看漲，事業更是有望突破，容易被上司重用和提拔，把握好時機，就會飛黃騰達。