櫻花樹下品茗賞花！「櫻為幸福」2／24登場　台中和平慶元宵

▲▼台中市和平區公所舉辦2024「櫻為幸福 封茶藏富品茗茶會」即將於2月24日登場，在福壽山千櫻園送幸福給全台民眾。（圖／和平區公所提供，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市和平區公所舉辦2024「櫻為幸福 封茶藏富品茗茶會」即將於2月24日登場，在福壽山千櫻園送幸福給全台民眾。邀請通過梨山茶產地認證標章之茶農與民眾一同坐在櫻花樹下，一邊享受優質的梨山茶一邊享受櫻吹雪，今年以「穿越時空鬧元宵」為主軸，茶會設計漢服體驗，同時提供燈籠、湯圓、御守、封茶明信片、茶食、限定梨山品茗杯，讓民眾穿著漢服服裝穿越時空，坐在櫻花樹下品茶，盡情體驗元宵節的熱鬧氛圍。





和平區公所業經經濟部智慧財產局於105年7月1日獲准註冊「梨山茶產地認證標章」使用權利。112年冬茶獲准產地認證標章共有15家，包含茗博茶業、石家莊茶園、梨山朝成茶業、遊香茶園、福壽順韻茶葉、德玉茶園、四季興茶園、古邁茶園、五福茶園、岱佳陸茶業、覓東茶悅樓、億興茶園、上紅茗茶園、老二茶舖及臺中市佳陽合作農場，歡迎民眾踴躍購買，買的安心，喝的放心。





這次活動共有兩大組合而成，分別是「封茶藏富」、「品茗茶會」，協同福壽山農場與全台民眾一同歡慶元宵節。活動中特別邀請中華茶藝聯合促進會 全國總會長李以德老師引導民眾一同封茶，把期許與祝福傳送到未來，讓來到梨山的朋友不只是賞櫻、賞景，更能與梨山茶產生共鳴，顛覆大家對於茶的印象與觀念，帶給民眾更多元的梨山高山茶會體驗。「封茶藏富」與民眾向嶄新的2024年共同寫下對未來的期許或祝福，封存2兩梨山茶，等待開封的時機成熟，與三五好友或親人共同品嚐幸福的茶湯;今年特別增加品茗茶會的席次邀請10位梨山產地認證標章在地茶農，分別對應了活動10種不同的主題分別是【智慧、聚財、愛情、幸福、安康、平安等10種美好名詞】，為今年茶會與參與的民眾送上最誠摯的祝福，活動統一採用網路報名，完成報名者皆可免費入園，趕快上網報名給自己和親朋好友安排不一樣的幸福之旅。