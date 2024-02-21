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社會 社會焦點 保障人權

男約伴遊妹做S「先轉帳再取消」被打成豬頭　銷魂5hrs驚人價碼曝

▲正妹,約砲,外遇,偷吃（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲高雄男子約伴遊妹到摩鐵開房卻不付錢被揍。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子去年5月間透過經紀公司，約了一名盧姓伴遊妹到摩鐵開房，雙方議定5個小時費用近3萬5000元，陳男用手機轉帳後截圖給盧女看後，隨即取消轉帳，經紀公司遲遲沒收到款項，於是派林姓男子到摩鐵察看確認，陳男心虛想落跑，被林男攔下打成豬頭，事後陳男氣得提告，檢方偵查後依傷害罪將林男起訴。

檢方指出，陳男是在去年5月11日下午3時許，打電話給伴遊公司的經紀人林男，請他安排一個顏值高、身材好的伴遊小姐，林男隨即派了盧姓伴遊小姐到摩鐵赴約。

兩人一進了房間，盧女就請陳男先將伴遊5小時每小時6000元共3萬元，以及開房費3520、車馬費500元等費用，總共3萬4020「結清」，陳男也很「阿莎力」的用手機轉了3萬5000元到經紀公司帳戶，並將轉帳畫面截圖給盧女。

盧女隨即回報公司客人已經付錢，準備「服務」，沒想到，此時陳男卻偷偷將轉帳交易取消，經紀公司卻遲遲沒收到陳男的轉帳，覺得有異，於是聯絡盧女，並立刻派經紀人林男到摩鐵察看確認。

陳男見林男到場，心虛的想要落跑，但被林男制止壓制在地，陳男掙脫後叫計程車想離開，但林男攔住車子，又把陳男打了一頓，事後陳男怒告林男妨害自由、殺人未遂、傷害等罪，也順便告盧女妨害自由。

檢方偵辦時，林男辯稱當時他只有攔下陳男的車子把他壓制，並交給警察，檢察官根據相關證詞及摩鐵的監視器，認為林男所為並不構成妨害自由和殺人未遂，但仍以傷害罪將林男起訴。

盧姓伴遊女則是只有攔下陳男要他付錢，並沒有限制他的行動、人身自由，因此獲不起訴處分。

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