快訊／教育部機房電力室火警　國圖與科教館無法連線

▲政大網站公告，教育部機房電力室火警，教育部網站、國圖、科教館無法連線。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

不少民眾今天連不上教育部網站。政治大學今（22日）就在網路上公告，指今天早上6時8分，因為教育部科技大樓電力室火警，造成科技大樓機房電力中斷，影響部分網路設備，使學術網路對外部分網路服務異常。教育部也證實，相關事故原因刻正調查中，同時儘速進行故障設備更換及修復。

《ETtoday新聞雲》接獲民眾投訴，指今天上午教育部網站無法連上網。《ETtoday新聞雲》在上午近11點實測，的確教育部網站無法連上網站。進一步發現科教館、科博館、國圖網站，也都無法連上網。

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教育部證實，科技大樓因機房電力異常，致部分電力設備熔斷，產生煙霧，在今天清晨5點40分啟動消防機制，北市消防隊在清晨6點10分抵達，協助進行消防相關工作，並在6點15分完成相關工作處理，相關事故原因刻正調查中，同時儘速進行故障設備更換及修復。

另政大則在學校網站公告，指今天早上6時8分，因為教育部科技大樓電力室火警，造成科技大樓機房電力中斷，影響部分網路設備，使學術網路對外部分網路服務異常。目前教育部正進行搶修中，造成不便之處，敬請見諒。