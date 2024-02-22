國小兄妹每天只睡6.5小時　民進黨性平部：育兒非軍備競賽

▲民進黨性別平等事務部發文。（圖／翻攝自性平部臉書）

記者呂晏慈／台北報導

近日補習班「以馬內利美語」透過臉書公布一對國小兄妹的日常生活，兩人每天都在上午5點50分起床，晚間11點30分就寢，引發輿論熱議，台北市教育局也向學校關心孩子狀況。對此，民進黨性別平等事務部今（22）表示，育兒不是軍備競賽，台灣社會升學主義至上、教學現場聚焦於兒童「未來競爭力」的問題必須被關注。

性平部今天中午透過粉絲專頁表示，最近網路上有美語補習班為了招生，分享一對國小兄妹每天只睡5.5小時（應為6.5小時），從早到晚不斷的拚課業、學才藝，才能有完美的表現的貼文，引起很大的迴響，家長為了讓孩子不要輸在起跑點，絞盡腦汁安排行程，無論是課業精進、才藝學習，塞滿每天的行程，只為了讓小孩能有一個更好的未來。

性平部指出，然而，在不停歇的育兒軍備競賽裡，小孩的睡眠、玩樂時間（甚至意願）經常是被剝奪的，父母望子成龍、望女成鳳的理想，「好的孩子」應該符合的規範，如同枷鎖一般落在孩子們的頭上，對孩子是很大的壓力來源。

性平部說明，另一方面，育兒競賽中的高昂花費與密集親職的概念，等於有錢、有資源培育孩子的父母，願意花費時間精力縝密安排孩子每天行程的父母，才稱得上「好的父母」，當「好的父母」在物質與時間投入的標準愈來愈高，相對導致愈來愈多年輕人不敢生、不願意生，因為年輕人擔心生不起也養不起。

因此，性平部表示，性平部認為少子化對策同時也需要關注台灣社會升學主義至上，以及教學現場聚焦於兒童「未來競爭力」的問題，育兒不應該變成金錢或資源競逐的場域，應該逐步拆解家長遇到的問題與困難，才能對症下藥解決問題根源。同時貼出《拚教養：全球化、親職焦慮與不平等童年》、《做爸媽的一百種方式：尋找懷孕、生產、教養的更多可能》兩本推薦書單。

性平部亦補充，不知道大家有沒有注意到，引發輿論的文章都是媽媽代表發聲，許多輿論聚焦討論也是媽媽，但爸爸在哪裡？通常我們稱之為密集母職，也是母親通常擔任育兒的主要角色，而父親則在照顧與教育的責任中經常是缺席的，家裡育兒角色的性別分工不均還是很普遍存在的現象。

民進黨青年部也留言指，希望每個父母，都能讓孩子有更多機會探索自我，發掘自己的人生價值，找到自己在社會上的定位，進而實踐，這絕對比讓孩子唸了多少書，更加重要。

不過，支持者們對性平部貼文內容意見並不一致，有民眾直指，「所以性平部除了說教外，有要建議民進黨政府做甚麼嗎？」也有民眾指出，「身為執政黨性平部，是否不應蹭熱度以此一爭議文之截圖為圖？目前的發文內容與方式，是否更強化此一議題兩方之對立？」