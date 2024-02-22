月租3萬包中山區套房暗營「黑粒仔」　警破門傻眼：20坪擠34人

記者邱中岳／台北報導

北市中山區在22日凌晨2時許，於北市中山區民權東路1段、林森北路口，查獲一個天九牌職業大賭場，當場查扣現金2.49萬元，另外還有桌面籌碼13萬元，賭客身上賭資共計29.29萬元，賭客身上的籌碼9.7萬，並查扣監視器主機、鏡頭以及天九牌、骰子等證物。

警方調查，45歲的張姓男子，找來47歲的吳姓、50歲的周姓男子等2人幫忙，在北市中山區林森北路、民權東路口一處商辦大樓內租下套房，並且在裡面暗營天九牌(俗稱：黑粒仔)的賭場，經常吸引許多賭客上門進行博弈行為。

▲警方查獲天九牌賭場，帶回負責人在內等34人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，在22日凌晨2時許，北市警方掌握情資該天九牌賭場又繼續經營，所以一干人等待現場人潮聚集後再行進入搜索，並當場控制現場負責人、2名負責清理投注的工作人員，另外還有56歲的施姓男子等31名賭客，隨即將一干人等帶回派出所偵辦。

▲警方在天九牌賭場內查扣相關證物，包括31萬現金以及22萬的籌碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方追查，張姓男子以每個月3萬多元承租該套房，在小小的20多坪空間卻擠進了連同工作人員在內等34人，警方也查扣現金31.78萬元，另外還有籌碼22.7萬元，訊後依照賭博罪嫌將張等3人移送法辦，另外31人則依照社秩法裁處。