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台灣大學生在泰國創業　當凶宅認證師！可開立「無鬼證明」

泰國2名大學生當起「凶宅認證師」。（示意圖，翻攝自Pexels）

▲泰國2名大學生當起「凶宅認證師」。（示意圖，翻攝自Pexels）

圖文／鏡週刊

年輕人膽大無極限！泰國2名大學生自行創業，當起「凶宅認證師」，若2人住一晚後確定裡面沒有鬧鬼、靈異情況發生，就可開立「無鬼證明」，讓屋主或買家安心。

根據泰國《民族報》報導，現年21歲的泰裔台灣大學生程威飛（Wifei Cheng）和22歲同學一同「創業」，2人組成了「凶宅認證師」，樂意替屋主擺脫「凶宅」「鬼屋」等傳言。

程威飛表示，驗證方法是他和同學一起住進屋內一晚，若整夜都沒有發生靈異事件，隔日他們便會開立「無鬼證明」，讓房客安心。程威飛說，目前他在社群媒體上發布服務後，接到了幾通電話詢問細節，不過目前尚未有客戶找上門。他補充說，目前服務費用還沒定價，客戶都可以和他們討論、協商。

程威飛進一步透露，不僅是房子，他也接受在葬禮或其他曾鬧鬼過的場所過夜。共同創辦人是程威飛大學同學，他說自己雖然「怕鬼」，但他已準備好接受挑戰，努力證明鬼魂不存在。但為了安全起見，他在工作時仍會配戴護身符祈求平安。

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