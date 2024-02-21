黃色小鴨不敵強風變老鴨！陳其邁笑「要敷面膜」　最新模樣曝光

記者賴文萱／高雄報導

高雄展出黃色小鴨吸引大批遊客前來觀看，活動也將持續至2月25日，未料今（21）日高雄市區強風不斷，導致小鴨被吹到臉歪變形，不少網友見狀笑稱變老鴨。高雄市長陳其邁後續在臉書報告市府搶修進度，目前已恢復9成，不忘笑說「幼嫩的小鴨無法靠勢青春無敵，該敷面膜了！」

▲▼黃色小鴨被強風吹到變形。（圖／記者賴文萱翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...





高雄市區今刮起陣陣強風，高雄市議員邱俊憲稍早發文指出，鴨鴨最新報報，今天瞬間風力達六級以上，接近輕度颱風的邊緣，造成小鴨有位移的狀況，鼓風機電線也被扯斷，現在努力搶修中⋯⋯。

只見照片中的黃色小鴨沒了過去圓潤可愛的模樣，被強風吹到臉歪變形，臉上也仿佛長滿皺紋。不少網友見狀紛紛留言「黃色小鴨變老鴨了」、「小鴨你不能死，還要再撐幾天」、「鴨力太大」、「好可憐喔，怎麽變形了」、「它知道該下工了」、「不要氣餒鴨」。

▲高雄黃色小鴨不敵強風，一度消風，所幸經市府搶修已恢復可愛模樣。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁稍早在臉書發文報告市府搶修進度表示，小鴨已恢復九成！他也不忘笑說，幼嫩的小鴨，還是無法靠勢青春無敵，經不起戶外那麼多天風吹日曬，該敷面膜了！防曬、保溼恢復Q彈可愛。

觀光局指出，位於高雄流行音樂中心礁群前方黃色小鴨，今日因現場瞬間風力超過6級，且位處出海口直接受風，以致錨定位移，影響小鴨電力裝置；目前工作人員刻正進行相關檢測作業，以儘速恢復相關裝置與小鴨超萌形象。觀光局呼籲，為確保現場作業及遊客安全，請周遭船隻保持距離以策安全。