金廈海域緊張！　朱立倫盼陸降低惡意：否則兩岸會變敵意螺旋

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

對於金廈海域對岸船隻翻覆事件，海巡署原本並未提及發生碰撞，但金門檢方隨後證實由於對方不斷蛇行，雙方不慎碰撞，才讓對岸快艇瞬間翻覆。國民黨主席朱立倫今（21）日於中常會上表示，國民黨作為國會最大的政黨，絕對有責任要求政府一定要降低惡意，當然也希望對岸也要降低惡意，否則兩邊就變成惡意螺旋或敵意螺旋，造成越來越嚴重的結果。

對於過年期間在金廈海域發生落水意外的死亡事件，朱立倫說，國民黨支持政府執法，但基於人道也要表達最大的哀悼，對於任何人命的關切是不分兩岸彼此，更不希望此時將所謂的箭頭或矛頭指向對方，用惡意或用任何的衝突來造成兩岸關係的惡化。

朱立倫強調，大家都希望透過能夠對話、交流，解決問題，民進黨作為執政當局絕對有責任，要能降低兩岸之間的對抗風險，要能尋求一切可能的對話，避免兩岸造成任何的衝突。

朱立倫指出，國際上都已經有這樣的呼籲，更何況國民黨作為國會最大的政黨，絕對有責任要求政府一定要降低惡意，當然也希望對岸也要降低惡意，否則兩邊就變成惡意螺旋或敵意螺旋，造成越來越嚴重的結果，因此站在民眾的角度，希望兩岸能夠降低敵意，用對話來解決問題。

