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苦等3小時領嘸藥！病患氣炸...藥局小編曝「3步驟」：不用醫院領

不想在醫院排隊領藥等太久？藥局小編分享3步驟，教你轉到社區藥局領藥。（示意圖／unsplash）

▲馬偕醫院因藥師人力不足，導致藥單無法全部消化，因此緊急廣播通知現場患者「3天內再來領藥」，引起大批患者不滿。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

台北馬偕醫院19日夜診時，因藥師人力不足，導致藥單無法全部消化，因此緊急廣播通知現場患者「3天內再來領藥」，引起大批患者不滿。對此，有藥局就特別發文表示，若不想在醫院排隊領藥等太久，其實只要進行3步驟，就能轉到社區藥局領藥。該藥局也呼籲民眾，多體諒醫院藥師的工作，避免對第一線的藥師有情緒性的行為。

臉書粉專「出雲藥局」的小編日前針對領藥一事發文，強調「當下看診的藥，不一定要在醫院領！」藥局小編也引述健保法15條規定，指出「持特約醫院、診所醫師交付之處方箋，應在該特約醫院、診所或至特約藥局調劑」。

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藥局小編解釋，持第一箋到社區藥局領藥需要3步驟，首先在診間要先告知醫師「第一箋的藥在外面藥局領」，接著批價時提醒櫃檯人員，「處方箋在外面領，請不要批價」，最後再持處方箋到藥局領藥即可。

藥局小編坦言，藥局要接四面八方來的處方箋，品項也相當多，因此藥品數量可能不一定足夠，建議民眾可以選擇離家近的藥局，減少往返時間，或是有固定領藥的藥局，藥局通常會先準備多餘的藥量，藥局小編表示，民眾也可以事先打電話或透過診所的Line預約，增加快速領藥的機會。

根據《TVBS》報導，台北馬偕醫院19日夜診，僅有1名藥師在處理藥單，導致許多民眾都在排隊領藥，有患者甚至苦等近3小時，最後院方緊急廣播通知，建議民眾3天內再來領藥，結果引起大批患者不滿。事後院方解釋，因為當天是連假後首個週一的門診爆量，藥師白天加班時數已超時，無法再繼續加班，因此才會請未領到藥的民眾改成3天內回來領取。

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