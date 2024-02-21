俄羅斯用北韓飛彈轟烏克蘭　報告揭：零件來自美歐台灣

▲ 烏克蘭哈爾科夫地區檢方展示一枚俄軍飛彈殘骸，認為可能來自北韓。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓被指向俄羅斯提供用於烏克蘭戰爭的武器，英國調查機構近日公布報告披露，俄軍1月在烏克蘭發射的一枚北韓飛彈中，有數百個零件的來源可追溯至美國、歐洲及台灣企業。

▲ 俄軍使用的北韓飛彈中有零件來自台灣。（圖／翻攝自Courtesy Conflict Armament報告）

CNN於20日報導，總部位於英國的調查機構「衝突軍備研究所」（Conflict Armament Research，後稱CAR）對1月在烏克蘭哈爾科夫發現的一枚北韓飛彈殘骸中290個零件進行調查，發現其中75%是由在美國註冊的公司設計與銷售，16%與在歐洲註冊的公司有關，9%與亞洲公司有關。

報告指出，上述零件主要來自飛彈導航系統，可追溯至總部位於美國、中國、德國、日本、荷蘭、新加坡、瑞士及台灣的26家公司。

調查結果表明，北韓建立一個強大的採購網絡，能在不被發現的情況下規避聯合國安理會自2006年起至今，實施近20年的制裁，且具備製造先進武器的能力，能夠組裝最晚於2023年生產的零件。

報告未公開生產這些零件的公司具體名稱，因為沒有證據表明他們是故意將零件輸出北韓，很可能是出售給國際批發商後轉移至全球供應鏈。因此CAR發言人說明，該組織更想和這些公司合作，試圖解決問題，而非點名羞辱。

這項發現代表北韓飛彈首度被證實仰賴外國技術，也突顯華府長期面臨的困難，因為拜登政府極力阻止西方製造的廉價商用電子零件落入北韓、伊朗及俄羅斯武器所用，但控管其去向相當困難，一旦流入全球供應鏈就很難追蹤。