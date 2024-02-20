雙北整晚飄臭氣！居民「呼吸會頭暈」湧臉書求救　消防局說明了

記者記者陸運陞、閔文昱／台北報導

新北市深坑區晚間傳出有多位民眾報案，聞到不明燒焦味，甚至擴大到台北市文山區、大安區、中正區都出現災情，引發民怨。對此，新北市消防局晚間表示，經查實，為稍早深坑工廠火警灰煙飄散所造成，目前仍在持續排煙及殘火處理中，呼籲鄰近區域及下風處民眾請儘量留在家裡關緊門窗，如要外出請戴口罩。

「究竟發生什麼事？」有民眾20日晚間憤怒發文，指整個台北文山區從傍晚就瀰漫臭氣，令人頭暈不適，就連大安區、中正區都出現災情。貼文一出，不少網友也證實，「10點半來到三創附近，頭暈，現在仍濃臭，請教哪裡能看到進度呢？」、「仙岩路從晚間7時許迄今都是讓人頭暈的臭味」。

▲深坑一處工廠下午火警，疑是臭氣來源。（圖／記者陸運陞翻攝）

對此，新北市消防局表示，晚間陸續接獲民眾報案稱，聞到不明燒焦味，經查實，為稍早深坑工廠火警灰煙飄散所造成。而深坑工廠地下室火警目前仍在持續排煙及殘火處理中，鄰近區域及下風處的景美、新店、永和等地區民眾請儘量留在家裡關緊門窗，如要外出請戴口罩。

據了解，新北市深坑區北深路三段，20日下午141巷內一處連棟式建築發生火警。現場為連棟式3層樓建築物，其中一戶地下室冒煙起火，經了解地下室為倉庫用途，主要堆放紙箱、紙張及雜物，燃燒面積約600平方公尺（約181坪），雖火勢已受到控制，但濃煙已影響周遭空氣品質，並飄散至新店、中永和及台北市一帶。