雲林鎮南國小女籃隊奪冠　張麗善表揚運動小勇士

▲「2024第17屆順天盃全國少年籃球錦標賽」，鎮南國小拿下女童組冠軍，以優秀的表現獲得耀眼成績。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2024第17屆順天盃全國少年籃球錦標賽」來自全國30校44支隊伍一同競技，參賽隊伍女童組20隊、男童組24隊，鎮南國小拿下女童組冠軍，以優秀的表現獲得耀眼成績，雲林縣長張麗善今（20）日接見表揚，當面鼓勵這群運動小勇士。

鎮南國小指出，教練及師長平日對選手們細心的指導，讓此次選手參加「第17屆順天盃全國少年籃球錦標賽」創下優秀成績，這也顯示雲林縣對運動人才培育的重視已逐漸開花結果，深信只要大家發揮雲林縣的不怕苦、肯拚搏的精神，全力以赴，必能再創佳績，為雲林縣、為自己爭取更多的榮耀。

縣長張麗善表示，縣府會持續努力給予運動選手一個無憂的環境，可以專注練習、發揮所長，為自己、為雲林縣在各項競賽中爭取榮耀。縣府將會持續積極爭取各項經費挹注，目標希望可帶動縣內正向優良的體育風氣，營造各級學校都能具備優質的運動場域，建立四級銜接環境，讓雲林縣成為優秀運動選手育才及成才的搖籃。

張麗善強調，體育活動一向是縣府所重視的，對於各項體育設施的充實，爭取承辦大型體育活動，提升縣內體育風氣，更是不遺餘力，雲林縣於110年全中運辦理期間全縣總動員，上下一心，競賽成績更突破以往，共獲得22金23銀26銅的佳績。

「雲林上場精彩飛揚，只為創造更好的自己」，接下來雲林縣將承辦114年度全國運動會，以「雲林競艷精彩無限」為主題，為了提供最佳的賽事品質，雲林縣已經開始準備了，規劃於虎尾高鐵運動園區興建可容納1萬5千人並符合國家標準之田徑場，預計於2025年6月完工，配合2025年舉辦全國運動會，為的就是讓我們雲林有更好的體育環境，讓縣內優秀選手扎根茁壯。

▲「2024第17屆順天盃全國少年籃球錦標賽」，鎮南國小拿下女童組冠軍，以優秀的表現獲得耀眼成績。（圖／記者蔡佩旻翻攝）