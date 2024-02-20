快訊／宜蘭縣員山鄉民代表會主席驚傳猝逝！享壽64歲

▲宜蘭縣員山鄉民代表會主席許芳明猝逝。（圖／翻攝員山鄉公所）

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭縣員山鄉民代表會主席許芳明驚傳猝逝！據了解，許芳明16日下午到羅東訪友卻突然昏倒，緊急送醫搶救後，仍於今(20日)中午離世，享壽64歲，讓家屬悲痛不已。

初步了解，許芳明有心血管疾病病史，過去也曾做過心導管手術、裝過支架，而其16日訪友暈倒後，被緊急送醫搶救，雖一度救回，但病情仍未好轉，於今日上午10時許病危，家屬後續依照習俗將他送回家中，直到今中午12時許離世。