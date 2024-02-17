▲呂男左腿捲入翻土機具內，警消連同刀片將呂男送醫處理。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區一名男子，今天（17日）下午在自家農地耕作時，操作農用機具時不慎翻覆，導致左腳遭捲入機器之中，警消獲報，抵達現場發現男子左腿血流不止，且機具刀片緊緊卡在腿裡，警消立即替男子包紮止血，並將刀片拆下，連同人一起送往新店耕莘治療處理。

據了解，住在新店的59歲呂姓男子，平時以務農為業，今天下午2時許，到莒光路旁自家農地耕作，當時農地正需要翻土，呂男就操作翻土機械耕作，但翻土到一半，機械突然翻覆，並將呂男左腿捲入，翻土刀片還鑲嵌在男子的左小腿裡，呂男當場趴地哀號，救護人員只好破壞機具，卸下刀片連同呂男一起送醫。

▲由於翻土機刀片深崁入呂男左腿，警消將刀片拆下連同送醫。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市消防局第四大隊長陳志瑋提醒，農業工作者時常需要操作小型農機具，常因對農機具的性能不熟悉，或在精神狀態不佳情況下操作，造成人身的受傷，有時會因農地不平整，或操作時未遵守操作安全準則，造成危害。呼籲民眾操作機器時要注意安全，並應穿戴護具，如果遇到類似的情況，亦不要慌張，請儘快撥打119求救，讓消防人員及時救援。同時，也要注意自身的傷口，避免感染或失血過多，並盡快就醫。