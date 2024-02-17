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涉貪服刑不到1年　泰前總理戴克辛明將提前獲釋

▲▼泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）。（圖／路透）

▲泰國前總理戴克辛將於18日獲釋。（圖／路透）

文／中央社曼谷17日綜合外電報導

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）今天說，因犯下貪汙罪正在服刑的前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）將於明天獲釋。戴克辛6個月前才結束15年流亡返回泰國。

坐擁億萬財產的戴克辛曾兩度獲選為總理，但於2006年軍事政變中遭解職。他去年8月結束流亡返回泰國，隨即因貪汙濫權被判處8年徒刑，接著因健康狀況不佳被轉送到警察醫院服刑。數天後，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）將他的刑期減為一年。

綜合法新社與路透社報導，賽塔告訴記者，戴克辛將按照法律規定於明天獲釋。

泰國司法部長塔維（Tawee Sodsong）本週稍早預告，將有930名受刑人提前獲釋，包括74歲的戴克辛。

塔維說：「他屬於病重或年逾70歲的一群人，在服刑6個月後自動獲釋。」

泰國媒體報導，戴克辛可能會在清晨獲釋；賽塔則說，他不清楚任何細節。

在戴克辛去年返國之際，他所屬的為泰黨（Pheu Thai）正好與一些親軍方政黨結盟組成政府，因此許多人認定相關各方已達成協議縮短他的刑期。

泰國媒體報導，戴克辛入院時有胸悶和高血壓問題；他的家屬說，他後來接受了兩次手術。

目前不清楚戴克辛獲釋的確切細節，但他可能要接受監控，或許會戴上電子腳鐐，且不能隨意旅行。

即便獲得假釋，戴克辛仍可能面臨其他訴訟，因為檢察官正考慮以他2015年接受媒體訪問時侮辱君主為由起訴他。

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