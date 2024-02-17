龜山警連救4弱勢　還邀獨居男享海鮮料理「找回年節感覺」

記者楊熾興／桃園報導

日以繼夜桃園市政府警察局龜山分局救助3名轄內男子，除了破門救護倒臥房內獨居莊男及迷途男返家外，更拜訪轄內獨居的75歲陳姓男子，見他神情落寞獨坐家中，便暖心邀請陳男前來派出所共進午餐，豐盛的生魚片等海鮮料理，讓陳男找回年節的團圓感。

▲負氣離家的陳男也在警方勸說化解下返家。（圖／龜山警分局提供）

昨日中午12時許，大林所警員唐澤濠、陳瀅翔在巡邏時，順道拜訪轄內獨居的75歲陳姓男子，見他神情落寞獨坐家中，便暖心邀請陳前往派出所共進午餐，豐盛的生魚片等海鮮料理，讓陳男找回年節的團圓感；15時許，警方獲報福安宮外有一名70歲陳姓男子獨自徘徊，巡邏警員陳瀅翔、林遠泰立刻到場關心，發現陳男因前一晚與家人起爭執而不願返家，員警憂其挨餓受凍便提供暖暖包及乾糧給老翁補充熱量，並協助他與家人聯繫排解爭執，才讓陳男終於願意返家。

▲獨居莊男倒臥家中，警方破門救護。（圖／龜山警分局提供）

下午16時許，警方獲報72歲莊姓男子獨居家中整天未出門，前往探望時卻無人應門，擔心莊男恐有危險，正值擔服巡邏勤務的副所長謝文貫、警員楊盛竹到場會同里長、消防隊破門而入，發現莊男因身體不適倒臥在家中臥室，所幸經救護人員確認後並無大礙。

今日凌晨1時許，警員謝易展、陳育賢獲報一名73歲易姓男子走進龜山分局疑似迷失，無法清楚表達自己身分，員警趕到後用細心和耐心與易男溝通，好不容易才拼湊出他的姓名，也順利聯繫上家屬，員警立刻發現更親自駕駛巡邏車將易男送回家。