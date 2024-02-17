遶境封街鞭炮狂炸！女騎士受驚「頭罩紙箱」蹲路邊　警方開罰

記者陳崑福、郭玗潔／屏東報導

屏東縣崁頂鄉北院廟舉辦遶境活動時，占用道路並點燃大量鞭炮，造成現場濃煙密布，炮屑四炸，有女騎士路過卻無法通行，嚇得下車蹲在路邊，還把紙箱套在頭上保護自己。對此，警方表示廟方活動已明顯妨礙交通，將依法開罰。

▲騎車時遇到廟會占用道路燃放大量鞭炮，女騎士連忙下車用紙箱罩頭，蹲在角落躲避。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

屏東有宮廟於15日進行繞境時，在屏東縣崁頂鄉圍內村竹圍路上堆滿鞭炮，一名白衣女騎士想通過卻受阻，見眼前炮聲隆隆，炮屑四處噴飛，只好將車暫時停靠路邊，蹲在角落用紙箱罩住頭頂等鞭炮放完，整起事件也被民眾PO網。

屏東縣警局東港分局調查後，發現這次廟會為崁頂鄉北院廟遶境活動，已事先向警察機關申准路權在案，警方也於事前邀集主辦方召開會議，要求廟方遵守相關交通規範，遶境活動期間，本分局亦派遣警力維持各重要路口及進廟交通秩序。

不過，在警方檢視民眾PO網影片後，認為已明顯妨礙交通，占用道路違規部分，已依違反道路交通管理處罰條例第82條處「行為人或其雇主1200元以上2400元以下罰鍰」。

▲警方檢視影片，認為廟方活動已阻礙交通。（圖／記者陳崑福翻攝）