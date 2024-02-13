梅西遭中港兩地封殺！　綠委嘆：把足球當政治威而鋼

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

梅西遭中港兩地封殺　綠委嘆「香港已不是香港」：把足球當政治威而鋼

▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹宜庭／台北報導

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）日前在香港的邁阿密國際交流賽未上場，引發民眾不滿，主辦方宣布向球迷退款一半，並取消阿根廷足球隊在當地友誼賽，北京市足協也宣布，梅西不會在北京參加比賽。民進黨立委洪申翰13日表示，這幾乎就是香港當今興衰命運的投射，把足球當作政治威而鋼，辯稱自己還在盛年，但足球還是足球，梅西也還是梅西，而香港已經不是那個「香港」。

梅西日前在香港的表演賽中未上場，引發中國大陸球迷強烈不滿，爆出剪球衣、燒海報等舉動，並要求主辦方退錢。杭州市體育局發表聲明指出，作為商業賽事，前期某公司與阿根廷足球隊洽談於今年3月份來杭州進行友誼賽，鑑於目前眾所周知的原因，據向主管機關了解，該賽事舉辦條件不成熟，已決定取消該賽事舉辦；而北京市足協隨後也跟進宣布，不會有梅西在北京參加比賽的計劃。

洪申翰今日表示，梅西在香港沒上場的「辱華」事件，在年假期間已經上綱上線到越來越瘋狂了。港府跟李家超幼稚的破口大罵就不說了，老共跟官媒已經政治定調，梅西就是基於政治意識形態，公然要跟香港「決裂」，且北京現在還取消了阿根廷國家隊的比賽計畫，他質疑「這關阿根廷國家隊屁事？要不要乾脆跟阿根廷斷交算了？」

洪申翰指出，有最新消息傳出，香港主辦方跟邁阿密國際隊所簽的合約，因為港方付的錢不夠高，所以本來就沒有強制保證梅西必須要上場。洪申翰認為，這幾乎就是香港當今興衰命運的投射，就是把足球當作政治威而鋼，辯稱自己還在盛年的是港府跟老共。

洪申翰狠酸，香港由盛轉衰，當一切都控制不住了，只剩生理帶動心理的氣急敗壞跟自卑，在這裡，足球還是足球，梅西也還是梅西，但香港已經不是那個「香港」。

面對中國大陸封殺一事，邁阿密國際昨日發布聲明表示，原本希望等到比賽時再評估是否派梅西和蘇亞雷斯（Luis Suarez）上場，但醫護人員認為上場對兩位球星風險太高，若球迷願意再接受他們，期待未來有機會再次訪問香港。

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