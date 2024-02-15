　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列退出談判重申進攻拉法　加紐澳聯合聲明籲即刻停火

▲▼以色列總理納坦雅胡在戰事進入第6周後，陷入「腹背受敵」的窘境。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

加薩停火協議談判在埃及首都開羅登場，但以色列宣布退出談判，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）14日再度放話將進攻加薩南部城市拉法，稱哈瑪斯要求以色列國防軍撤退根本是癡心妄想。對此，加拿大、紐西蘭與澳洲3國15日發表聯合聲明，呼籲即刻在加薩地帶實施人道主義停火。

綜合衛報、路透等報導，納坦雅胡並未提及以色列下令軍隊攻入拉法的具體時間點，但說明數十萬名平民將會先獲准撤離該地區，儘管未知這些平民將被轉移至何處、或是會採取何種措施保護平民。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯一直要求以色列從加薩全面撤軍，但納坦雅胡辦公室表示，哈瑪斯在開羅談判期間並未提出任何新的提議來停止戰爭，以色列不會屈服於哈瑪斯的癡心妄想要求，哈瑪斯立場改變才會讓談判取得進展。

▲▼加薩走廊在以色列軍隊連日空襲和封鎖下，已淪為大型露天煉獄。（圖／路透）

▲以色列攻擊加薩造成至少2.8萬人喪命，超過85%當地人口流離失所，半數基礎建設淪為廢墟。（圖／路透）

以色列軍方傾向襲擊藏匿在拉法的伊斯蘭武裝份子，納坦雅胡如今受到世界多國領導人的施壓，要求他不要攻擊拉法。但他已在社群平台Telegram發文表示，以色列將戰鬥到取得完全勝利為止，「這也包括我們允許平民離開戰區之後，在拉法展開強而有力的行動。」

針對以色列計畫在拉法採取軍事行動的計畫，加拿大、澳洲、紐西蘭3國15日發表聯合聲明表達嚴重關切，呼籲立即在加薩地帶實施人道主義停火，「對拉法展開軍事行動將會是災難性的，急需立即實施人道主義停火。」

目前有超過100萬名巴勒斯坦人在拉法避難。世界衛生組織駐加薩走廊代表皮佩爾科恩（Richard Peeperkorn）稱，攻擊拉法將是一場災難。

ET快訊
說溜嘴「晚安小雞自導自演」　網紅好友發聲！
LIVE／晚安小雞涉造假被捕最新證據曝　交長要求重罰年代旅遊
「碰」一聲巨響！台中鐵板燒店火警　民眾嚇壞：好像地震
快訊／292旅客被丟包！交長怒了　要求祭重罰
過年找不到人！甜美護專生失聯4天　警局團圓畫面曝
樂天女孩增4成員！　小龍女梔梔、「最驚豔新女孩」來了
請出「長輩」拜年！姚采辰打錯字：大吉大粒...　5秒片狂重播
台積電衝上709「一股賣壓襲來」！　大學長：快跑啊
開工日爽喝！　2大手搖「人氣飲品買1送1」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女護士懷疑老公不忠　趁他熟睡「拿刀剁了陰莖」

52歲女嚴重燒傷慘死　家人悲痛送火化「屍體突然睜眼復活」

印尼大選勝出　普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多

日本7月發行「新版紙鈔」！1巧思專為外國人設計　舊鈔這樣處理

女大生「處女名單」瘋傳！哈薩克大學個資外洩　近200人受害

男河中被2公尺鯊魚攻擊　「左膝以下幾乎啃光」村民圍毆殺死怪魚

英警下班小聚遇砍人！一窩蜂飛奔「制伏歹徒」　英勇畫面曝　　

以色列退出談判重申進攻拉法　加紐澳聯合聲明籲即刻停火

普丁首度公開表態「挺拜登連任」！　被指暗助川普

美政府通知國會「俄新型太空核武」進展！　恐威脅衛星網路

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

尪準備4生日禮物籤給妻抽！　她中雞排...其他3張全是包XD

警直白制止武嶺亭違規遊客　「去那邊拍沒有比較漂亮」

子瑜送情人節禮物❤　翻唱徐佳瑩《你敢不敢》

女護士懷疑老公不忠　趁他熟睡「拿刀剁了陰莖」

52歲女嚴重燒傷慘死　家人悲痛送火化「屍體突然睜眼復活」

印尼大選勝出　普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多

日本7月發行「新版紙鈔」！1巧思專為外國人設計　舊鈔這樣處理

女大生「處女名單」瘋傳！哈薩克大學個資外洩　近200人受害

男河中被2公尺鯊魚攻擊　「左膝以下幾乎啃光」村民圍毆殺死怪魚

英警下班小聚遇砍人！一窩蜂飛奔「制伏歹徒」　英勇畫面曝　　

以色列退出談判重申進攻拉法　加紐澳聯合聲明籲即刻停火

普丁首度公開表態「挺拜登連任」！　被指暗助川普

美政府通知國會「俄新型太空核武」進展！　恐威脅衛星網路

陸漁船拒檢翻覆釀2死　綠黨團遺憾：中方應約束漁民別再非法跨界捕撈

開學後「一個月」為兒虐高峰　4原因成衝突導火線

奶奶用舊衣服為孫女縫製洋裝！半年做「50件」　笑稱：做滿100件

米克斯浪浪因一張「爆萌沙龍照」被看見　找到主人窩溫暖新家

政院通過原工權法修正草案　原民會：公部門進用比率不得低於3%

Sabrina／國旅訂房率慘　不是亂喊價客人就買單

東警拔除社區毒窟　一併鏟除網路賭博集團

學校準備開學要到銀行兌換61萬新鈔　潮州警提供護鈔服務

風・Luxury／王陽明寵妻送勞力士　情人節紅綠對錶放閃

護專清純女玩「脫單神器」戀上男大生　失蹤4天全待在「2地點」

國際熱門新聞

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

英國The Body Shop瀕臨破產！2500員工恐失業

超級盃酋長冠軍遊行傳槍響　1死14傷

他「雙腿變藍」以為嚴重血栓　醫曝真相

搭機一半「蛆如雨下」爬滿座位狂蠕動

普拉伯沃競辦：印尼將維持對台友好

日幼稚園女師兼差酒店妹　停職處分她果斷離職

南韓與古巴宣布建交

堪薩斯槍擊2死　女球迷：以為會死

男童收「爸病逝」噩耗　忍淚領完畢業證書奔喪

北約：今年國防支出將有18成員國達標

俄羅斯宣布　暫停繳納北極會議年費

美股反彈收紅！　道瓊漲151點

日夫妻流血陳屍公寓　15歲兒認弒父被捕

更多熱門

相關新聞

哈瑪斯領袖影片首曝光「攜妻女逃出地道」

哈瑪斯領袖影片首曝光「攜妻女逃出地道」

以色列軍方今天公布一份其聲稱是哈瑪斯（Hamas）領導人辛瓦（Yahya Al-Sinwar）的影片，是去年10月10日辛瓦和家人在加薩走廊地道所拍攝。

緩解以黎邊境　法提議真主黨撤軍

緩解以黎邊境　法提議真主黨撤軍

拜登：美國正推動以哈停火「至少6周」

拜登：美國正推動以哈停火「至少6周」

拜登對納坦雅胡「愈來愈失望」

拜登對納坦雅胡「愈來愈失望」

加薩55萬人瀕「最飢荒」　聯合國：程度空前

加薩55萬人瀕「最飢荒」　聯合國：程度空前

關鍵字：

以色列加薩談判停火納坦雅胡

讀者迴響

熱門新聞

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

碩士面試8連敗　「改掉1雷點」秒錄取

快訊／開工快改道！　國3火燒車「出口封閉」

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

晚安小雞慘了！恐要關完才能回台

快訊／熊熊生了！

25歲深田詠美「慘遭追稅千萬」

機長爆航空黑暗面！竟遭某航空公司董座放話惡整

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

4生肖、4星座小心了！　過年後「恐出大事」

今晚變天轉雨！　明狂掉12℃

晚安小雞被逮！柬埔寨警方今開記者會　外交部回應了

開工財神到！　5生肖財運旺整年

更多

最夯影音

更多
「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！
晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面