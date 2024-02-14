出去玩最怕遇到雷旅伴　網友點名6大討厭行為

▲出遊最怕遇到雷旅伴，讓整趟旅程變得掃興又無趣。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

與朋友或家人開開心心出遊，最怕遇到雷旅伴，讓一趟美好旅程變得掃興，甚至影響到彼此的感情。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「雷旅伴行為」相關話題的網路聲量，從網友熱議中整理出雷旅伴6大令人不快的行為排行。

根據網路聲量表現，被眾多網友點名討厭的旅伴行為，第一名就是「抱怨不斷」，其次才是「不規劃行程」，就有人分享經驗提到「原本都討論好要一起去爬山，結果都到山腳下才在那邊說不想去，一直吵說穿這雙鞋爬山會腳痛」、「出門不做功課就算了，然後還要嫌同伴安排好的任何事，這種最討厭」、「排行程的時候都不講話，出發前一兩天才在那邊要我們加行程」等等，完全打亂原有的計畫安排，而種種抱怨累積起來，讓旅程快樂的心情打折，許多網友就說真的要「慎選旅伴」、「不會再有下次了」。

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▲網友們公認的6大雷旅伴行為。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

掌握時間也是在旅行中非常重要的事情，例如預留登機時間、抓時間先排隊等，都是為了避免突發狀況的發生，而「拖拖拉拉」的行為讓不少人難以忍受，在有人無法有效掌握時間的狀況之下，會讓集體行程沒有緩衝空間，導致行程受到壓縮或取消。

「丟三落四」也被公認是個雷點，不僅讓整個行程變得混亂，甚至還需要陪著一起找遺失的東西，例如「回程到機場說護照忘在車程半小時遠的飯店」、「出國第一天就把網卡用丟了」等，各種少根筋的行為令人頭疼不已之外，也可能因此無法好好享受旅行。

錢，是旅行中最不可或缺的，但金錢觀不同也會造成旅行不和諧，有網友分享「超愛計較錢，要你馬上找錢給她」、「刷卡的回扣要跟他分攤」，表示跟著連十幾塊錢都要計較的人出去玩真的很辛苦，搞到最後整趟旅程只能AA分攤才不會有問題。此外，「到處借錢」也是讓人十分無法忍受，出國的錢準備不足，總是伸手要錢，還有事後不認賬、不還錢的狀況，都是讓網友感到非常困擾的行為。

