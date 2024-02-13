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社會 社會焦點 保障人權

74歲婦過年借宿友人家度假　散步迷途11km...警民尋獲助返回

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 74歲婦人和家人過年到友人家借宿，清晨散步卻迷途11公里遠被居民尋獲。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者李陳信得／台中報導

一名居住在南部的74歲蘇姓婦人與家人利用年假期間，至臺中市新社區福興里頭櫃山區借宿朋友家度假，大年初三(12日)清晨6時40分許，獨自1人外出散步，家人遲遲未見婦人返回，不禁擔心了起來便外出找尋，經附近搜尋未獲，而該地方為海拔1059公尺的山區，清晨氣溫非常低，深怕婦人身體狀況無法負荷，隨即撥打110請求警方協尋。

東勢警分局福中派出所於10時左右獲報，立即由副所長李陵國及警員周佳宏前往頭櫃山區與報案人會同，並通報「新社緊急救援隊」隊長賴聰敏，協調隊員到場協助搜尋，經查看監視器畫面了解婦人外出行走方向，確定婦人往沐晨露營區山區方向，並未見再返回行經住處，員警、家屬、附近居民及新社緊急救援隊等人，分別騎機車在山區產業道路穿梭搜尋。

家屬於12時45分接獲1名自稱是採檳榔農民來電，電話中檳榔農向婦人家屬表示，蘇姓婦人向他詢問要如何返回住處位置方向，檳榔農便向婦人詢問家人聯繫方式以便通知家屬前往帶回。由於蘇姓婦人迷失的位置地屬偏僻，產業道路路網複雜，在地熱心居民主動提議前往距離約11公里的山區馳援，將婦人平安帶回住處，經檢視婦人並未受傷，家屬非常感謝員警、附近居民及救援隊等人熱心協助。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

東勢警分局呼籲，民眾平時應多關心家中長者生活起居之安全，尤其深夜及清晨更應注意動態，避免走失而遭遇危險。民眾家中若有失智、瘖啞或殘障老人應加強關懷及照護，應隨身攜帶身分証件、長輩身分証影本、近期照片、詳細特徵、有無愛心手鍊、曾否做指紋捺印等資訊，如不慎走失報案請提供當天穿著、可能走失時間等資訊，以利協尋；預防走失必須採用多重的策略，如配戴愛心手鍊、衛星定位器、指紋捺印、防走失警報器、於衣服上繡姓名電話等都是可行的方法，俾利警方或民眾發現走失對象時，能快速幫他找到回家的路。

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