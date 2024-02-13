2024「財運旺到爆」生肖Top5！第3名數錢數到手抽筋

▲5生肖被點名財運爆棚，新的一年務必好好把握賺錢機會。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

2024財運「龍」總來！新年到你也許下荷包賺飽飽的新希望嗎？命理專家湯鎮瑋盤點「財運爆棚生肖」Top5，依序上榜的有生肖猴、生肖馬、生肖羊、生肖鼠以及即將發財的生肖雞。不只斜槓增加財富、累積人脈業績達標、工作努力升官加薪，生活中還有各種大確幸、小確幸的降臨，運勢好到令人羨慕。

湯鎮瑋點名2024年賺錢運勢最旺生肖Top5：

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第5名：生肖猴

2024年算是「三合年」，財運好、賺錢機會多，但會讓你感到有些勞碌、必須親力親為才看得到錢財入庫，有這樣的正財運加持，要一分耕耘才有一分收獲。屬猴人逢到三合年代表有機會發揮才能，加上「華蓋星」入座，新的一年若有工作邀約，必須借助專業上的力量才能成功，不要太小氣或懶惰，必須力求表現，很多賺錢的機會等著你，要在今年種下財富的種子與根，會在下半年有豐收好運氣。

屬猴人可以斜槓一下，學習第二專長或從事副業，都有助於賺取錢財，但盡量別與本業脫離太多。但因有「白虎星」入座，代表你在流年宮位裡，賺的錢也容易破財耗損，可能有意外血光、舊疾復發，或因賺錢而累垮身體，要多佈施累積福報才能逢凶化吉；此外，也要留意工作團隊上的合作破局，今年盡量避免與人有金錢上的合作，容易有去無回。

第4名：生肖馬

今年有財星「八座星」加持，代表八面玲瓏、八方來財，象徵可以心想事成，若想在功名運上做出口碑或考試順利，就往這方面專一努力，就能達成目標；本身從事業務工作的屬馬人，想要達標，就得好好累積人脈、客戶，相信今年可以成功。

因有「天狗星」與「弔客星」破壞財富能量，當你事情進展順利時，也要有憂患意識，若在本業上一直順風順水，別因此忽視危機就在身邊。屬馬人最怕大頭症、掉以輕心，在2024年恐有破財跡象，雖財運好、有貴人相助，但萬事要量力而為、不能有貪念。

▲屬羊人財運旺，擁有人脈通錢脈的好運氣，數錢數到手軟。（示意圖／記者許宥孺攝）

第3名：生肖羊

2024年福星高照，對屬羊人而言，福報都是自己累積的，若覺得今年賺錢卡卡的很辛苦，代表福報累積不夠，要廣結善緣、多幫助社會上需要幫助的人。另外，因有「福德星」庇佑，也可以祈求土地公並多做善事，相信能逢凶化吉。若你平常都在廣結善緣，新的一年可說是順風順水，擁有人脈通錢脈的好運氣，讓你數錢數到手抽筋。

在工作上，屬羊人可能有轉換跑道的機會，或被外派國外，職務上的調動都是成就你事業更上一層樓的好時機，一有機會千萬要好好把握、不要偷懶，相信今年財運會更加爆棚。但切記，機會很多，也要懂得審慎的分析和評估，重質不重量，當有賺錢機會，要求精求好而非求快。

第2名：生肖鼠

逢到「三合年」代表賺錢機會多，屬鼠人可憑藉著自己的專業、智慧、處理事情的能力，得到工作上賺取正財的機會，在這一年別偷懶，搭著這個好時機好好衝刺，穩定自己要賺錢及努力的念頭上，才會離財神爺更近。

今年可以多斜槓、學習第二專長，在本業上考取證照或進修，以獲得不同的啟發與省思，讓你在2024年更有方向。假如有些動產、不動產的買賣，甚至保險基金等理財規劃都是好的，是個不錯的時機點，讓你在累積財富上更有心得，也是結下好緣份最佳的一年。

第1名：生肖雞

歷經2023年正沖太歲的影響，今年屬雞人要強勢回歸了！有「紫微星」、「龍德星」入座，你已經習慣去年的障礙與破財等各種災難，產生抵抗力，趁著這波好好衝刺。對你來說逢到六合年，紫微星入座，又有龍德星的龍天護佑，讓你今年轉職順順利利、得到好機會；有些障礙也會突然消失，各種大、小確幸一次擁有，有「熬過來」的新氣象。

2024年帶動整體財運表現，屬雞人正財運很旺，包括工作上的表現，讓你得到一些好口碑。今年若有些動產、不動產的買賣都是很好的，當作累積財富，但不要過於驕傲，愛亂花錢或過度展現財富，容易大起大落；另外，要注意天災人禍等不可抗的破財因素。