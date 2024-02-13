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蘇花改試辦「白牌機車」通行！最快7月上路　春節、連假擬不開放

▲▼國慶連假是大重機上蘇花改首次連假，單日重機將達1.5千輛。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲蘇花改已開放大型重機行駛，最快今年7月可望試辦白牌機車通行。（圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

蘇花改試辦白牌機車行駛計畫出爐，初步規劃開放中仁隧道試辦行駛白牌機車，屆時將可從花蓮一路行駛到和平，建議上路時程為今年7月，春節和連續假期因應車流量大和嚴重壅塞，則不開放白牌機車行駛。交通部表示，公路局預計2月底提出相關計畫，最快今年中可以定案。

台9線蘇花改2020年1月全線通車，往返花東可省下不少時間，全線開放通行小型車、大客車及非管制大貨車，由於蘇花改安全性較舊台9線蘇花公路高，在大型重機團體爭取下，考量小型車、大客車與大貨車等通行車種運作趨於穩定，2021年9月30日試辦大型重型機車行駛，2022年9月則正式開放大型重機行駛蘇花改，普通重型機車(白牌機車)仍被排除在外。

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不過公路局已啟動蘇花改試辦白牌機車行評估，最新試辦計畫出爐，根據規劃建議，蘇花改擬優先在中仁隧道試辦開放白牌機車行駛，屆時白牌機車將可從花蓮一路到和平，計劃也建議使用緊急車道開放白牌機車通行，與緊急救援車輛共用車道。

據了解，由於考量連假期間車流量龐大，且尖峰難逃塞車，試辦計劃也建議連續假期和春節等期間不開放白牌機車通行，試辦計畫期程則規劃今年7月可試辦。

交通部表示，蘇花改試辦白牌機車行駛確實有7月試辦期程的概念，不過將等公路局2月底提出試辦計畫後，將進一步討論，目標希望今年中可以定案，屆時可望有具體試辦方案出爐。

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