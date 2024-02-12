楊恒均涉間諜罪被判死緩　網傳「賣機密給台灣」收了千萬元

▲楊恒均涉間諜罪被判死緩。（圖／翻攝推特）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳洲籍華裔作家楊恒均因涉間諜罪5日在北京被判死刑，緩刑2年，引起澳洲政府的不滿。中國大陸官方一直未揭露案件細節，但近日網路上流傳一份2020年的起訴書，稱楊恒均任職海南省國家安全廳時，透過香港前女友向台灣情報單位出售數十份絕密及機密文件，並收取超過400萬港元（約1550萬元新台幣）的費用。

網路上流傳的起訴書為2020年由北京市人民檢察院第二分院發出的，其中提到，楊恒均本名楊軍，1994年至2002年期間，為了牟取高額的間諜經費，指使女友吳彥諺在香港寄出「投靠信」，與台灣的情報單位進行勾連，接受台灣情報人員提供的任務。

起訴書中指出，楊恒均利用在海南省國家安全廳工作的便利，透過借閱後進行拍照、拷貝等方式，獲取大陸國家秘密的文件資料，製作成錄影帶或電腦磁片存儲，夥同女友與台灣情報人員在香港等地見面，先後將存有40份資料的錄影帶、磁片提供給對方。

起訴書中提到，透過出售機密資料，他們收取了超過400萬港元的間諜經費。另外，經過大陸保密局認定，交出的文件中有31份文件為絕密級國家秘密，9份文件為機密級國家秘密。

不過，由於流傳的起訴書並不完整，也無法證明真實性，相關案情仍有待大陸官方進一步公開。

楊恒均1965年生於湖北，曾公開宣稱自己在中國大陸的外交部工作過，並曾於海南省工作過，後來又調任至香港，並被派到美國華盛頓擔任研究員。

2000年，楊恒均與家人搬到了澳洲並入籍，2002年開始從事創作，知名作品有間諜小說「致命」系列三部曲。

大陸外交部2019年初證實，楊恒均涉嫌從事危害中國國家安全活動，目前在北京市國家安全局被採取強制措施，接受扣留調查。2024年2月5日，楊恆均被北京市第二中級人民法院一審判處死刑，緩期兩年執行，並處沒收個人全部財產。

▼網路上流傳的起訴書。（圖／翻攝推特）

