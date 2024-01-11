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大陸 大陸焦點 特派現場

陸國安部抓捕間諜畫面曝　白髮男神情凝重呆坐椅子上

記者魏有德／綜合報導

大陸國安部昨（10）日公布國安警宣傳片，片中首度釋出兩名間諜被抓捕的畫面。畫面顯示，一名身著西裝、身材偏瘦的男子被用黑布遮住雙眼，左右兩邊各有一名國安警察戒護，另一名白髮間諜則是被國安警帶到一間房間內，房間桌面上放有外幣、電話卡和護照等證件，白髮男則是坐在椅子上神情略帶緊張凝重。

▲大陸國安部公布兩名被抓捕的間諜影像。（圖／翻攝大陸國安部宣傳片）

▲大陸國安部公布兩名被抓捕的間諜影像。（圖／翻攝大陸國安部宣傳片，下同）

《都市快報》報導，「國安宣工作室」發布2024年國安警察形象宣傳片《我是誰》，片中出現了兩個間諜被抓捕的畫面。國家安全部在微信公眾號文章《邊境線上的國安衛士》中披露，有一起重大間諜案的嫌疑人潛逃至雲南西雙版納，在準備偷渡出境時被國安幹警抓獲。

據了解，身著西裝的男子名叫陳偉，1985年生，曾擔任某軍工科研院所下屬公司網路管理員，被國外吸收後，向境外間諜情報機關提供軍工涉密文件。陳偉2014年從單位辭職後，2015年被捕，直至2019年3月，北京市第二中級人民法院以間諜罪判處陳偉無期徒刑，剝奪政治權利終身。

▲大陸國安部公布兩名被抓捕的間諜影像。（圖／翻攝大陸國安部宣傳片）

經查，陳偉共竊取並向境外間諜情報機關提供該科研院所文件共5500多份，其中機密級146份、秘密級1753份，以及其他大量內部文件。

第二名白髮男子則是趙學軍，主要任職於航天領域擔任科研人員，屬於重要涉密人員，當他被吸收後，便開始向境外間諜情報機關出賣大陸科研進展情況。

趙學軍利用在科研院所工作的便利條件，大量蒐集航天領域核心機敏情報，使用境外間諜情報機關提供的專業器材，其間收取數十萬元（人民幣，下同）間諜經費。2022年8月，趙學軍因間諜罪被判處有期徒刑7年，剝奪政治權利3年，並處沒收個人財產20萬元。

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