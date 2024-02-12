今入夜下探10度！明起「一路回溫」至初六　開工後再降溫時間曝

▲大陸冷氣團減弱，白天是晴朗舒適的好天氣。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／綜合報導

把握春節假期尾聲出遊！由於冷氣團連日發威，今（2/12）日入夜後溫度下降幅度仍大，深夜到隔日清晨西半部可降至10度左右，局部近山區則有機會降至10度以下。好消息是收假前天氣回溫，明初四（2/13）起逐日回溫至初六（2/15），各地晴朗但日夜溫差大；下波天氣變化時間點為周五（2/16），北部、東北部轉陰有局部降雨天氣，溫度約降至16-18度。

根據「天氣風險 WeatherRisk」預報，今日北方冷高壓逐漸東移出海，東半部到恆春半島雲量多，有零星降雨機會；西半部及北部仍較晴朗，上午回溫明顯，普遍都可回升至20度以上，與清晨的溫差相當大。直得留意的是，入夜後受到輻射冷卻作用影響，溫度下降幅度仍大，深夜到隔日清晨西半部低溫可降至10度左右，局部近山區則有10度以下低溫機會。



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而好消息是，春節假期尾聲天氣一路回暖，明（2/13）初四環境轉為東南到偏南風，北部風力較今日減弱，白天高溫再回升1-2度，北部、中部白天約24度；但晚間到初五清晨仍有輻射冷卻作用，西半部局部空曠地區、近山區仍有「10度左右低溫」機會。

收假前低溫約逐日回升1-2度，各地晴朗，但大致都是「日夜溫差相當大」的天氣型態。初六（2/15）開工當日清晨大致也是類似的溫度，外出務必要應對溫度調整穿著，以免著涼或太熱。



下波天氣變化時間點為周五（2/16），東北季風短暫增強影響，北部、東北部轉陰，有局部降雨天氣，溫度約降至16-18度；台南以北沿岸有6-7級陣風機會，感受稍涼，其餘中南部內陸天氣無明顯變化。

▲氣象署提醒今晚明晨還有低溫。（圖／氣象署）

而中央氣象署預報，明大年初四（2/13）至初六（2/15）輻射冷卻影響，清晨氣溫仍偏低，留意日夜溫差相當大，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為「晴到多雲」，僅東部及東南部有零星短暫雨；大年初五馬祖、金門及大年初六馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

另外，2/16起東北季風稍增強，北部及東北部天氣轉涼；桃園以北北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。2/17、18日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。2/14、2/15及2/18，馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，需留意。

氣象署預估，2/19環境為偏南風，各地為多雲到晴、溫暖的天氣，僅東部及東南部地區有局部短暫雨。2/20-21東北季風將再度增強，天氣轉涼；北部及東半部地區將轉為容易降雨的天氣，其他地區為多雲到晴。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）