護國神犬嗅出行李「驚藏木乃伊」　他返美偷帶4猴乾屍：自己要吃的

▲返美旅客行李中查獲4隻猴子的遺骸，全都已經木乃伊化。畫面經過模糊處理。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國波士頓洛根機場（Boston Logan Airport）發生離譜事件，檢疫犬巴迪（Buddey）嗅出某件行李異常，立刻機警發出提醒，一經搜查竟然找出4具猴子乾屍，而且全都已經「木乃伊化」。攜帶行李的旅客起初還想撒謊，被抓包後才坦承，那些都是自己要吃的。

美國海關及邊境保衛局（CBP）發言人比塞特（Ryan Bissette）11日表示，這名旅客從民主剛果共和國（DRC）返鄉，一開始宣稱行李只有魚乾，卻被發現還有4具乾屍，這才坦承把猴子帶回美國，是為了自己食用。

接下來，該名旅客的所有行李都被沒收，美國疾病管制與預防中心（CDC）也登記並且銷毀了一共將近9磅（約4公斤）的猴子遺骸。不過，沒有任何人因為此案而被指控。

The dehydrated bodies of four dead monkeys were discovered by a police dog in luggage at customs at Boston's Logan Airport on Thursday, officials saidhttps://t.co/Ije5Wsmdez — NBC New York (@NBCNewYork) February 10, 2024

衛報、美聯社報導，這起事件發生於今年1月，但相關消息直到上周才被公布。由於疾病威脅，美國法律禁止將特定地區的野味（bushmeat）攜帶入境，否則可能面臨25萬美元（約新台幣785萬元）罰款。

CBP駐地負責人卡拉維亞（Julio Caravia）也說，「把野味帶入美國的潛在危險是真實的。野味會攜帶可能導致疾病的病菌，包括伊波拉病毒。在防止此類潛在威脅進入美國方面，CBP警犬單位與農業專家的工作至關重要。」