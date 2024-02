護國神犬嗅出行李「驚藏木乃伊」　他返美偷帶4猴乾屍：自己要吃的

▲返美旅客行李中查獲4隻猴子的遺骸,全都已經木乃伊化。畫面經過模糊處理。(圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

美國波士頓洛根機場(Boston Logan Airport)發生離譜事件,檢疫犬巴迪(Buddey)嗅出某件行李異常,立刻機警發出提醒,一經搜查竟然找出4具猴子乾屍,而且全都已經「木乃伊化」。攜帶行李的旅客起初還想撒謊,被抓包後才坦承,那些都是自己要吃的。

美國海關及邊境保衛局(CBP)發言人比塞特(Ryan Bissette)11日表示,這名旅客從民主剛果共和國(DRC)返鄉,一開始宣稱行李只有魚乾,卻被發現還有4具乾屍,這才坦承把猴子帶回美國,是為了自己食用。

接下來,該名旅客的所有行李都被沒收,美國疾病管制與預防中心(CDC)也登記並且銷毀了一共將近9磅(約4公斤)的猴子遺骸。不過,沒有任何人因為此案而被指控。

The dehydrated bodies of four dead monkeys were discovered by a police dog in luggage at customs at Boston's Logan Airport on Thursday, officials saidhttps://t.co/Ije5Wsmdez