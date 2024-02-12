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兒女從未探視！　老婦怒將「8800萬遺產」全留給寵物貓狗

▲▼老人,老婦人,老太太,寵物,狗。（圖／CFP）

▲中國一名劉姓老婦人決定將280萬美元（約台幣8820萬元）的遺產全數留給她的貓狗。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

中國上海一名劉姓老婦人聲稱，因為她的3名子女在她年邁生病時從未探視，所以決定將280萬美元（約台幣8820萬元）的遺產全數留給她的貓狗，這些毛孩是她晚年生活的唯一慰藉。

根據《南華早報》報導，來自上海的劉姓老婦數年前就曾立下遺囑，當時她決定將所有財產平分給三名子女，結果近年來她健康狀況大幅下降，卻從未見過子女前來探視，甚至很少與她聯絡，她因此改變了心意。

劉姓老婦在新的遺囑中表示，這筆遺產必須全數用來照顧留下來的貓狗及其後代，並指定當地的一間獸醫診所為她的遺產管理者，負責照顧這些動物。

事實上，劉姓老婦原本是想將財產直接登記在寵物名下，但這在中國並不合法，因此負責單位建議她找一名值得信賴的代理人，「劉姓婦人當前的遺囑就是一種方式，我們會建議她指定一個她信任的人來監督獸醫診所，以確保寵物得到適當的照顧。」

另一位北京遺囑登記中心的官員表示，他們已經提醒劉姓婦人將所有的錢交給獸醫診所的風險，「我們告訴劉阿姨，如果她的孩子改變對她的態度，她可以隨時再次修改她的遺囑。」

這個故事在網路上引發了熱烈的討論，網友表示，「她一定是很失望和心碎，才做出不把任何東西留給她的孩子的決定。」

而這並非寵物首度成為主人遺產的受益人，美國田納西州一位富商2020年為他的8歲邊境牧羊犬Lulu留下了台幣1億4千多萬元的遺產。而英國時裝設計師Alexander McQueen在2010年去世時，也將他的遺產中約台幣290萬元留給了他的愛犬Minter、Juice和Callum。

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