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南韓火災廠房倒塌　2年輕消防官殉職！專家點出「這一建法」最危險

▲▼南韓慶尚北道聞慶市一間肉品加工廠1月31日發生大火，最終廠房倒塌。（圖／CFP）

▲南韓慶尚北道聞慶市一間肉品加工廠1月31日發生大火，最終廠房倒塌。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓慶尚北道聞慶市一間肉品加工廠，1月31日晚間傳出大火，火勢在短時間內從通風口擴散至整棟廠房，最終導致廠房整棟建築崩塌，造成2名消防人員在搜救、滅火時不幸殉職。韓媒分析，該座肉品加工廠使用了「三明治板」設計，建材使用易燃物質，才會釀成悲劇。

根據《韓聯社》，慶尚北道聞慶市新機洞一間肉品加工廠，於1月31日晚間7時47分發生火災，火勢疑似從工廠4樓傳出，火災警報一路從一級上升至二級，儘管主要火勢於隔天（2月1日）凌晨0時20分撲滅，但工廠卻在消防人員滅火過程中崩塌。

27歲消防長金壽光（音譯）、35歲消防校朴壽勳（音譯）進入火場救災，在面臨工廠職員有可能受困的情況下，投入火場全力救援，然而卻因為該棟廠房使用易燃的三明治板而崩塌，最終慘死火場。

該棟肉品加工廠總面積4319平方公尺、擁有4層樓，2020年5月獲得建築使用證照。

▲▼南韓慶尚北道聞慶市一間肉品加工廠1月31日發生大火，最終廠房倒塌。（圖／CFP）

韓媒《東亞日報》分析，其實該棟工廠火勢之所以快速蔓延、燃燒，最終導致整座廠房崩塌，完全和其使用的建材有關，該棟工廠使用「三明治板結構」（sandwich panel），由於其使用易燃性物質，在最近3年火災殉職的10名消防員中，就有7人的死因和起火建築使用三明治板結構有關。

南韓國土交通部、韓國建設技術研究院2022年臨時視察514處建築工地或建築材料工廠，結果發現高達252處使用三明治板結構，三明治板結構主要使用薄層的金屬板，添加聚苯乙烯泡沫塑料等物質，因為其建設成本低，主要使用於物流工廠、倉庫等，然而其易燃物質卻也造成當出現小火花時，容易引發更大的火勢，且會散發出大量的有毒氣體。

南韓建國大學前教授安亨俊（音譯）表示，「只要建築採用三明治板結構，當火災發生時，引發整棟建築物燃燒（全燒）的危險性相當高。因此，每一層樓的隔層之間，應該使用不易燃的物質，防止火災發生時火勢蔓延至其他樓層。」

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