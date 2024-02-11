搭直升機到賭城看超級盃遇難墜毀！　銀行CEO和妻小6人全罹難





▲直升機墜毀。（圖為Eurocopter EC120 Colibri／翻攝維基百科）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國1架載有6人的直升機，在南加州莫哈維沙漠（Mojave desert）的小鎮附近意外墜毀，已知機上載有6人，現場沒有發現任何倖存者。

美聯社、洛杉磯當地媒體「KABC-TV」報導，該架直升機9日在貝克鎮（Baker）附近墜毀。貝克鎮位於拉斯維加斯西南方約153公里處，約有700名居民。

此次墜機死者包括奈及利亞資產最大的銀行「Access Holdings」共同創辦人、CEO韋格威（Herbert Wigwe），以及他的妻子、小孩。

根據親屬說法，當時韋格威一行人搭乘直升機準備前往拉斯維加斯，當地11日將舉行美式足球超級盃（Super Bowl），堪薩斯酋長隊與舊金山49人隊上演爭冠賽。每年到場觀看超級盃是韋格威的年度儀式，他都會帶上住在英國倫敦的家人一同前往現場觀看。

▲奈及利亞銀行CEO韋格威及妻小身亡。（圖／翻攝X）



聖伯納地諾郡（San Bernardino）治安部門指出，失事直升機於當地時間9日晚間8時45分許從棕櫚泉機場（Palm Spring Airport）起飛，原訂飛往內華達州波爾德市（Boulder City），卻在晚間10時左右墜毀。

警方指出，現場未找到任何倖存者，墜機原因仍待調查。美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）表示，正派遣專門小組前往現場調查事故原因；美國聯邦航空總署（FAA）也稱他們正展開調查。

本起事件前一天，1架美國陸戰隊直升機8日於惡劣天候中在聖地牙哥郊外山區墜毀，造成5名陸戰隊員罹難。