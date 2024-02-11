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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

隊徽是條蜷曲如8的黃龍　台灣空軍早年也有「轟炸機大隊」？

軍武中心／台北報導

「龍」本身具有尊貴的王者之意，2024 又是每60年才一次的「金龍年」。以1949年軍史為主的Youtnbe頻道《譚兵讀武》，在農曆春節期間，特別製作陸海空「黃龍部隊」大集合，其中空軍「第八戰術戰鬥機大隊」的隊徽，最具有好彩頭，因為隊徽的黃龍捲曲形狀是數字８，除了有一路「發」的意思外，也代表八大隊的部隊番號，象徵可以龍行天下，龍騰四海。

老譚在節目中表示，空軍八大隊是1936年在江西南昌成立，最早屬於轟炸機部隊，1938年，曾經飛臨日本上空，空投傳單，進行「人道遠征」，由當時八大隊14中隊隊長徐煥昇，率領19中隊副隊長佟彥博，先寫好志願書，架著美制B-10重型轟炸機，攜帶百萬份傳單，在當時是轟動一時。

「抗戰勝利前後，八大隊換裝美國B-24轟炸機，徐蚌會戰後，遷往台灣新竹」，老譚指出，1949年2月重慶號事件發生後，有「王老虎」之稱的空軍副總司令王叔銘，曾命令新竹基地第八轟炸大隊，出動4架B-24M型轟炸機，先飛到上海加滿油，然後對重慶號進行獵殺動作。

獵殺紅色重慶號！轟炸機新竹起飛　連炸三天逼使自沉

▲▼空軍經國號戰機發射熱焰彈。（圖／國防部提供）

▲空軍經國號戰機發射熱焰彈。（圖／國防部提供）

老譚表示，台灣後來因為美援的轟炸機，缺料嚴重，所以後來取消了轟炸大隊的編制，但是考慮到增加作戰縱深，還有戰時兵力東遷，1982年起，空軍把F-5系列陸續移編給新成立的828聯隊，擔任東部空防任務，1986年，第八大隊在花蓮基地又重新組建，並且改制為戰術戰鬥機部隊，下面有14、15、16三個中隊。

老譚也引述前空軍F104飛行員陳東龍的說法，「828聯隊的成立，著眼點在維持花蓮機場戰略預備基地的地位和能量，將西部汰換下來的F-5A/B全部移駐到台東和花蓮，後來台東的A/ B全部轉交828聯隊操作。」

▲▼ 「空軍教練機換訓成果展示」。勇鷹高教機與F-5戰機並列，象徵薪火相傳。（圖／記者陳煥丞攝）

▲ 「空軍教練機換訓成果展示」。勇鷹高教機與F-5戰機並列，象徵薪火相傳。（圖／記者陳煥丞攝）

到了1994年，八中隊奉命接收經國號戰機，成為全空軍第一個換裝新一代戰機中隊，老譚說，現在我們比較常見的隊徽，是八中隊的，「這個隊徽，左下的就是經國號。」不過，到了2004年10月31日，「精進案」組織編裝調整，第8中隊因而裁編，「有時候，看這些部隊的歷史，番號的變更，有時雖然會讓人不捨，可是，變更的背後，其實如同企業一樣，都必須不斷變變變，才能因應未來的挑戰。」

▲▼國防部20日曝光F-16V戰機升空復飛照，重新投入攔截共機任務。（圖／取自國防部發言人臉書）

▲F-16V戰機出任務。（圖／取自國防部發言人臉書）

老譚表示，雖然八大隊走路歷史，不過大家都知道，花蓮空軍基地之前是使用F-5E/F虎Ⅱ式戰鬥機，後來幾經改變，現在是空軍第五戰術混合聯隊，使用的是更先進的F-16V，隨著大陸空軍的更新換代，近年也出現繞島遠航，過去，佳山基地、志航基地，以保存戰力為主，現在也面臨新的挑戰與任務。

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