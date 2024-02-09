「黃龍部隊」就是以前的蘭陽師　隊徽方正「綠底黃龍」象徵70年來的傳承

軍武中心／台北報導

2024年春節連假到來，在喜迎新年之際，國軍總是強化戰備，確保台海安全。Youtnbe頻道《譚兵讀武》特別製作一集陸海空的「黃龍部隊」，其中，陸軍「黃龍部隊」的隊徽極為醒目，是有一條象徵至尊的黃龍，這就是在宜蘭的「陸軍蘭陽地區指揮部」，也就是經常在新聞中出現的「蘭指部」。

▲陸軍蘭陽地區指揮部的黃龍隊徽。（圖／取自陸軍蘭陽地區指揮部粉專）

老譚表示，「黃龍部隊」的前身是青年軍206師，1948年3月，他們進行了洛陽攻防戰，這場戰役十分的慘烈，參加過的老兵曾形容「很奇怪，戰鬥的越慘烈，雨就越大」，結束後，部分官兵經過河南鄭州，轉轉到南京方山整編。1949年，由南京移駐台灣，在高雄鳳山整編為陸軍第80軍第51師151團。

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▲蘭指部戰備部隊偵巡，強化戰備整備提升戰力。（圖／軍聞社提供，下同。）

老譚在節目中表示，在知道隊史演變之後，就能理解蘭指部隊徽設計的概念，整體是一個四四方方的正方形，代表具有固守本島四周、保衛國家；至於上方的綠底黃龍，代表前身源自陸軍青年軍206師；下方則是由藍白紅三色所組成，代表效忠中華民國，同時也寓意犧牲、團結與負責的精神。

老譚表示，陸軍51師在民國65年整編成64師，同年8月更改番號為151師。後經多次組織變革與兵力結構調整，民國94年4月，併編為「陸軍蘭陽地區指揮部」，隊名「黃龍部隊」，於103年12月，駐地移至三星，編配在陸軍第六軍團指揮部。下轄共四個營及五個直屬連；總兵力約2500人，每年颱風季節一到，不時會出現」，例如蘭指部總是會「超前部署、預置兵力、隨時防救」的作為，也就是把預置兵力派至大同、羅東、蘇澳及南澳等地。

▲漢光32號演習「雪山隧道封阻」演練。（圖／記者李毓康攝）

老譚在也強調，他們雖然已經不是「實兵單位」，可是近年在演習的時候，也能出現他們的身影，例如軍方在2023年曾出動海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車，在宜蘭利澤、壯圍海灘模擬「紅色海灘」的守備，而2016年的「漢光32號」更讓大家印象深刻，當時是由蘭指部在雪隧實施「兵、火力運用暨隧道封阻」實兵演練，模擬透過消波塊、鐵絲網等各式阻絕作為，加上設置詭雷、機槍堡等。

▲解放軍海軍075兩棲攻擊艦。（圖／翻攝東方網）

主持人在節目中問到，「為什麼東部也要搞這些演習」？老譚表示，過去都認為，如果一旦發生戰事，台灣西部的「紅色海灘」最有可能是登陸地點，可是大陸075大型兩棲登陸艦已經入列服役三艘，分別是海南號、廣西號、安徽號，2023年底也傳出江西號下水艤裝，至於最新型的076型，甚至還有輕型電磁彈射器和降落阻攔索系統，有如一艘小型航母，未來也有能繞道東部，所以去年，2023年也首度在宜蘭壯圍海灘，模擬「紅色海灘」的守備。

老譚也表示，目前頻道純以1949年前後的戰史為主，希望能做些過去台灣不太談的戰史，例如黃泛區會戰、濟南戰役、東北新開嶺戰役，桂軍的「青樹坪戰役」等等，盡量希望做到言必有據，內容有所「本」，因為過年期間「不宜打打殺殺」，才特別做了這集「應景」的題材，可是年後立刻就是二二八，屆時將做戰後接收台灣的第70軍等。