　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「黃龍部隊」就是以前的蘭陽師　隊徽方正「綠底黃龍」象徵70年來的傳承

軍武中心／台北報導

2024年春節連假到來，在喜迎新年之際，國軍總是強化戰備，確保台海安全。Youtnbe頻道《譚兵讀武》特別製作一集陸海空的「黃龍部隊」，其中，陸軍「黃龍部隊」的隊徽極為醒目，是有一條象徵至尊的黃龍，這就是在宜蘭的「陸軍蘭陽地區指揮部」，也就是經常在新聞中出現的「蘭指部」。

▲▼陸軍蘭陽地區指揮部的黃龍隊徽。（圖／取自陸軍蘭陽地區指揮部粉專）

▲陸軍蘭陽地區指揮部的黃龍隊徽。（圖／取自陸軍蘭陽地區指揮部粉專）

老譚表示，「黃龍部隊」的前身是青年軍206師，1948年3月，他們進行了洛陽攻防戰，這場戰役十分的慘烈，參加過的老兵曾形容「很奇怪，戰鬥的越慘烈，雨就越大」，結束後，部分官兵經過河南鄭州，轉轉到南京方山整編。1949年，由南京移駐台灣，在高雄鳳山整編為陸軍第80軍第51師151團。

洛陽七日「戰鬥越激烈雨越大」　「小蔣介石」邱行湘退守核心陣地升旗激士氣

▲▼陸軍蘭指部29日執行戰車反擊待機位置遂行戰力防護任務。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲蘭指部戰備部隊偵巡，強化戰備整備提升戰力。（圖／軍聞社提供，下同。）

老譚在節目中表示，在知道隊史演變之後，就能理解蘭指部隊徽設計的概念，整體是一個四四方方的正方形，代表具有固守本島四周、保衛國家；至於上方的綠底黃龍，代表前身源自陸軍青年軍206師；下方則是由藍白紅三色所組成，代表效忠中華民國，同時也寓意犧牲、團結與負責的精神。

▲▼陸軍蘭指部29日執行戰車反擊待機位置遂行戰力防護任務。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

老譚表示，陸軍51師在民國65年整編成64師，同年8月更改番號為151師。後經多次組織變革與兵力結構調整，民國94年4月，併編為「陸軍蘭陽地區指揮部」，隊名「黃龍部隊」，於103年12月，駐地移至三星，編配在陸軍第六軍團指揮部。下轄共四個營及五個直屬連；總兵力約2500人，每年颱風季節一到，不時會出現」，例如蘭指部總是會「超前部署、預置兵力、隨時防救」的作為，也就是把預置兵力派至大同、羅東、蘇澳及南澳等地。

漢光32號演習「雪山隧道封阻」演練。（圖／記者李毓康攝）

▲漢光32號演習「雪山隧道封阻」演練。（圖／記者李毓康攝）

老譚在也強調，他們雖然已經不是「實兵單位」，可是近年在演習的時候，也能出現他們的身影，例如軍方在2023年曾出動海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車，在宜蘭利澤、壯圍海灘模擬「紅色海灘」的守備，而2016年的「漢光32號」更讓大家印象深刻，當時是由蘭指部在雪隧實施「兵、火力運用暨隧道封阻」實兵演練，模擬透過消波塊、鐵絲網等各式阻絕作為，加上設置詭雷、機槍堡等。

▲解放軍海軍075兩棲攻擊艦,海南艦,滬東造船廠。（圖／翻攝東方網）

▲解放軍海軍075兩棲攻擊艦。（圖／翻攝東方網）

主持人在節目中問到，「為什麼東部也要搞這些演習」？老譚表示，過去都認為，如果一旦發生戰事，台灣西部的「紅色海灘」最有可能是登陸地點，可是大陸075大型兩棲登陸艦已經入列服役三艘，分別是海南號、廣西號、安徽號，2023年底也傳出江西號下水艤裝，至於最新型的076型，甚至還有輕型電磁彈射器和降落阻攔索系統，有如一艘小型航母，未來也有能繞道東部，所以去年，2023年也首度在宜蘭壯圍海灘，模擬「紅色海灘」的守備。

老譚也表示，目前頻道純以1949年前後的戰史為主，希望能做些過去台灣不太談的戰史，例如黃泛區會戰、濟南戰役、東北新開嶺戰役，桂軍的「青樹坪戰役」等等，盡量希望做到言必有據，內容有所「本」，因為過年期間「不宜打打殺殺」，才特別做了這集「應景」的題材，可是年後立刻就是二二八，屆時將做戰後接收台灣的第70軍等。

ET快訊
快訊／大樂透槓龜！「春節百萬紅包」送出24組
合體蕭美琴拍賀年片　賴清德糗做一件事手速收起來
年菜吃不完「這4道」別再加熱！　醫示警了
謝祖武紅包「每年都是2000」！　不漲價原因曝被讚爆
蔣萬安曬一家五口全家福　三寶罕見露臉融化萬人
3胎都男寶！　林舒語見藍氣球癱地大哭
過年忌說2字！倒垃圾恐「掃掉家中財氣」　初一12大禁忌曝光
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「黃龍部隊」就是以前的蘭陽師　隊徽方正「綠底黃龍」象徵70年來的傳承

你的新年，我來守護！　空軍臉書發布春節戰備影片

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

隋棠「小三登門找正宮」激怒柯叔元　她「伸手進褲襠」挑逗...淪陷熱吻

朴炯植和朴信惠比眼睛「努力睜大」　看惠利神模仿光熙…自己也加入XD

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

早午餐Buffet吃到飽只要599　星巴克暢飲＋100種異國料理

彰化女遭攔查慌喊「只有保險套」　神情緊張露餡...被警搜出4包大麻

「黃龍部隊」就是以前的蘭陽師　隊徽方正「綠底黃龍」象徵70年來的傳承

你的新年，我來守護！　空軍臉書發布春節戰備影片

板橋「非常重」芝麻包回家　男主人找女友弄丟貓遭罰3000元

我沒K、海公牛、瑪卡巴卡是什麼？回顧「2023年流行語」由來一次看

台灣府城隍廟「珠璣天算」燈會除夕啟燈　黃偉哲邀年節來賞燈祈願

新北男急著賺錢買房遭騙190萬　佯稱「再投資200萬」逮車手

線上遊戲對戰吞敗怪豬隊友　他罵7字出氣代價至少1萬5

快訊／大樂透槓龜！19名幸運兒「抱走百萬紅包」　下期上看3.7億

日本旅行必買美妝：冠軍線液再怎麼出油都不糊、Dior平替版唇蜜被搶爆

5女星都在玩LOL！朴寶英氣到約網友見面　韓韶禧直播打game冒方言

法鼓山除夕撞鐘108響祈福　馬英九、鄭文燦同台全程直播

開暖氣「室內還是冷」！台電曝3招暖房小訣竅　做錯1事等於白開　

朴敘俊歐巴代言 韓國製造 天然鹽烤海苔 買40送40

軍武熱門新聞

龍年談「黃龍部隊」　就是以前的蘭陽師

距台200公里！菲防長要「最北端島嶼」加強軍力

冬天檢查夏季衣物休假也得寫報告　上兵曾透漏遭分隊長刁難壓力大

空軍臉書發布戰備影片

俄正式併吞烏克蘭國土　美再供6.25億美元軍援

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

激戰6個月近9千烏軍陣亡　俄排除和平終戰可能性

德國防長：俄羅斯最快恐在5年內攻擊北約

特指部狙擊連山隘行軍厚實戰力

兩岸若開戰　前軍官曝1地點最危險

美軍百枚戰斧飛彈價值46億

國軍曾「上海大轟炸」2300人傷亡

母海象護子「撞沉」俄國拖船！

千鈞一髮　京都差點毀在核彈攻擊

更多熱門

相關新聞

菁英專案參訪海空官校　提升選填官校意願

菁英專案參訪海空官校　提升選填官校意願

繼昨日參訪陸軍官校活動後，參與國防部「菁英專案」活動的青年學子們，今日轉往海、空軍官校參訪，活動透過靜態觀摩，實際見證官兵捍衛海疆與空防的堅強戰力，不僅滿足學子們的好奇心與未來發展的需求，更深入認識、體會軍事院校的教育特色與多元發展，獲益良多。 　

1年役新兵怨24小時待命：薪水比基本工資低

1年役新兵怨24小時待命：薪水比基本工資低

左營油料分庫基地展後勤支援能量

左營油料分庫基地展後勤支援能量

陸軍58砲基地實彈射擊命中目標

陸軍58砲基地實彈射擊命中目標

軍民合作波蘭發明展摘金

軍民合作波蘭發明展摘金

關鍵字：

譚兵讀武黃龍部隊台灣軍武青年軍蘭指部紅色海灘

讀者迴響

熱門新聞

快訊／筋肉媽媽宣布再婚！

春晚名單6台灣藝人公開！

男友領40萬年終！她拿去買1檔ETF：配息是我的月薪

超美單親媽走過低潮　年收破百萬！

農曆新年「8禁忌」　犯了衰一整年

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

龍年5款刮刮樂「這張中獎率100%」　最高獎金2000萬

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

LISA確定掰了YG「創個人廠牌LLOUD」

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

更多

最夯影音

更多
梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了
Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面