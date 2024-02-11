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社會 社會焦點 保障人權

國道緩撞車1年被撞77次　逾6成疑使用駕駛輔助系統

▲▼緩撞車可以防護高速公路上作業人員的安全，高公局統計，去(112)年有121件緩撞車遭撞事故，其中有77件、63.6%肇事車輛疑似使用自動輔助駕駛系統。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲緩撞車可以防護高速公路上作業人員的安全，高公局統計，去(112)年有121件緩撞車遭撞事故，其中有77件、63.6%肇事車輛疑似使用自動輔助駕駛系統。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

高公局為養護道路的移動性施工，或發生車禍後的事故排除清掃，目前都會出動緩撞車來防護作業人員的安全，不過，常有用路人未注意車前狀況和警示設施，而發生追撞緩撞車事故，高公局統計，去(112)年緩撞車遭撞121件，有77件、63.6%疑似使用自動輔助駕駛系統，高公局呼籲駕駛人不宜過度依賴輔助駕駛，應注意路狀適時介入操控，以維行車安全。

112年12月6日上午10時許，國道1南向144.5k苗栗銅鑼路段1輛休旅車追撞施工緩撞車，34歲休旅車駕駛游男及妻子受傷送醫，肇事駕駛向警方供稱開啟輔助駕駛功能，疑因未注意車前動態或分心駕駛，撞擊施工緩撞車肇事。

▲▼112年12月6日上午，國道1南向144.5k苗栗銅鑼路段，1輛休旅車追撞施工緩撞車，肇事駕駛向警方供稱開啟輔助駕駛，疑因未注意車前動態而肇事。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼112年12月6日上午，國道1南向144.5k苗栗銅鑼路段，1輛休旅車追撞施工緩撞車，肇事駕駛向警方供稱開啟輔助駕駛，疑因未注意車前動態而肇事。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼112年12月6日上午，國道1南向144.5k苗栗銅鑼路段，1輛休旅車追撞施工緩撞車，肇事駕駛向警方供稱開啟輔助駕駛，疑因未注意車前動態而肇事。（圖／記者蔡文淵翻攝）

112年5月11日下午13時54分，國道1號南向127.5K苗栗頭屋路段，一部自小客車追撞施工緩撞車，所幸小客車駕駛只受到輕傷，小客車追撞後還起火燃燒，施工人員連忙拿滅火器將火撲滅，肇事駕駛自述因為當時開啟自動駕駛功能，一邊講電話，才不小心釀成追撞。

▲▼112年5月11日下午，國道1號南向127.5K苗栗頭屋路段，一部自小客車追撞施工緩撞車後還起火燃燒，肇事駕駛自述因為當時開啟自動駕駛功能還邊講電話，才不小心釀成追撞。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼112年5月11日下午，國道1號南向127.5K苗栗頭屋路段，一部自小客車追撞施工緩撞車後還起火燃燒，肇事駕駛自述因為當時開啟自動駕駛功能還邊講電話，才不小心釀成追撞。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼112年5月11日下午，國道1號南向127.5K苗栗頭屋路段，一部自小客車追撞施工緩撞車後還起火燃燒，肇事駕駛自述因為當時開啟自動駕駛功能還邊講電話，才不小心釀成追撞。（圖／記者蔡文淵翻攝）

高公局統計，去(112)年高速公路共發生121件緩撞車遭撞的交通事故，平均3天發生一件，其中77件肇事車輛具備輔助駕駛系統，約占63.6%，不過，未確定是否開啟；對比111年高速公路發生101件緩撞車被撞車禍，47件肇事車輛具備輔助駕駛系統（未確定是否開啟），約占46.5%；112年緩撞車被撞的車禍件數和肇事車輛疑似使用輔助駕駛的比率，較前一年都明顯增加，需要相關單位研擬改善對策。

緩撞車的用途是為了保護高速公路上施工人員的安全，本來就是要「被撞」的，高公局統計，民國99年引進緩撞車後，往年在國道遭撞事故數，大約有80件左右，但是到了111年卻突然暴增至101件，112年再增加到121件，平均每3天會發生1起追撞緩撞車事故，按這趨勢來看，將逐年創下事故數新高，但在國道施工頻率沒有顯著變化的情況下，撞上緩撞車的車輛怎麼會連年升高?背後原因或許真的跟「駕駛輔助系統」有關?

據了解，駕駛輔助系統中分為ACC（主動車距控制巡航）與AEB（主動煞停系統）兩種，其中ACC雖然能自動辨識前車並維持一定行駛距離，但只會在前車逐漸減速或移動狀態，才會作出相對應的舉動，如果遇到速差太大的靜止物，多數系統會因為無法分辨到底是車輛、路標或是路旁變電箱而沒有動作；而AEB系統雖然能對靜止物作出反應，但也僅限低速狀態才能完全避免碰撞，高速狀態下或是遇到速差過大的情形，也僅能盡量減緩衝擊，並不能完全煞停，而且如遇下雨、天色昏暗、強光直射等還會影響系統辨識力。

從趨勢上看，駕駛人越來越依賴駕駛輔助系統，若駕駛人沒盡到注意車前狀況的義務，自然增加撞上施工車輛的機率，而這類系統終究只是「輔助」性質，無法完全依賴，只有駕駛人擔負起注意車前狀況的責任，才能有效避免類似情況一再上演。

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