出國踩雷包！遊泰包車「司機遲到」旅遊爆量糾紛 專家建議這麼做

▲疫情過後海外旅遊爆量。（示意圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

疫情過後國門大開，國人蜂擁出國也導致旅遊糾紛曾出不窮，擅長社群行銷及數據分析的高雄iNiN和捷關鍵公司就發現，2023年的旅遊糾紛的網路聲量、搜尋量都比前一年成長近2倍，聲量較高的包含赴中國旅遊開放、日本自由行在平台訂購的踩雷經驗、旅遊YTR違法帶私團赴美觀光等，專家就建議，選擇較具規模和經驗的旅行社可能是避免踩雷的重要方法。

iNiN和捷關鍵資訊數據分析師楊育涵整理2023年度旅遊糾紛的網路事件和聲量分析，發現自疫情解封後，國旅成本墊高，間接造成國人改往海外旅遊，導致網路聲量討論也從國內旅遊轉變成國外旅遊的各種糾紛、風險及意外，其中不乏旅行社、自由行、機票的內容。

▲2023年旅遊糾紛的網路聲量倍增。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

他指出，近期某泰國知名旅行社就被網友上網爆料，指控包車接送的服務過程中，司機遲到、行進中持續使用通訊設備聊天、情緒不穩及車子內部髒污等，主因是每年的11到2月是泰國旅遊旺季，再加上疫情後大量海外遊客湧入，導致市場供需失衡，旅遊糾紛相對增加。

在泰國活躍長達10多年的「好媳婦的泰國家家酒」粉專版主表示，泰國政府積極打開旅遊市場，導致部分剛從疫情回神的旅遊業者步調還未調整過來，旅客被丟包、遇到惡司機、被坐地起價等情況時有所聞，這些都是需要謹慎評估的風險；此外，還有文化差異問題及國情的不同，造成在海外遇到糾紛時會產生認知落差，也許有人覺得給一天時間處理已經夠了，但實際上可能一週的時間對泰國人來說都不算久。

▲去年旅遊糾紛頻傳。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄在地經營已久的昀峰旅遊負責人韓旭軒指出，近年來由於網路普及化，許多人出國會選擇更彈性且多元的網路旅遊平台取代傳統的旅行社，或透過粉專直接聯繫當地業者處理飯店、包車代訂、一日遊的需求，雖然這樣的方式可以保有時間自由與較低花費，但相對會承擔許多看不到的風險，甚至無法有合法合規的求償管道，畢竟跨國官司不是人人都可以打得起，最終只能在社群平台上發發牢騷，對海外業者來說也不會有太大影響。

韓旭軒表示，台灣健全的法規與體制就透過『國外旅遊定型化契約』給予民眾許多保障，像是透過消費者保護會、品保協會、旅行業責任保險、旅行業履約保證保險、交通部觀光局旅遊權益申訴管道等，因此，如果要降低風險，建議仍選擇較具規模和經驗的旅行社，才不會在事後還要花費大量心思來處理各種糾紛。