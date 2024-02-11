　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

出國踩雷包！遊泰包車「司機遲到」旅遊爆量糾紛 專家建議這麼做

▲▼旅遊糾紛 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲疫情過後海外旅遊爆量。（示意圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

疫情過後國門大開，國人蜂擁出國也導致旅遊糾紛曾出不窮，擅長社群行銷及數據分析的高雄iNiN和捷關鍵公司就發現，2023年的旅遊糾紛的網路聲量、搜尋量都比前一年成長近2倍，聲量較高的包含赴中國旅遊開放、日本自由行在平台訂購的踩雷經驗、旅遊YTR違法帶私團赴美觀光等，專家就建議，選擇較具規模和經驗的旅行社可能是避免踩雷的重要方法。

iNiN和捷關鍵資訊數據分析師楊育涵整理2023年度旅遊糾紛的網路事件和聲量分析，發現自疫情解封後，國旅成本墊高，間接造成國人改往海外旅遊，導致網路聲量討論也從國內旅遊轉變成國外旅遊的各種糾紛、風險及意外，其中不乏旅行社、自由行、機票的內容。

▲▼旅遊糾紛 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲2023年旅遊糾紛的網路聲量倍增。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

他指出，近期某泰國知名旅行社就被網友上網爆料，指控包車接送的服務過程中，司機遲到、行進中持續使用通訊設備聊天、情緒不穩及車子內部髒污等，主因是每年的11到2月是泰國旅遊旺季，再加上疫情後大量海外遊客湧入，導致市場供需失衡，旅遊糾紛相對增加。

在泰國活躍長達10多年的「好媳婦的泰國家家酒」粉專版主表示，泰國政府積極打開旅遊市場，導致部分剛從疫情回神的旅遊業者步調還未調整過來，旅客被丟包、遇到惡司機、被坐地起價等情況時有所聞，這些都是需要謹慎評估的風險；此外，還有文化差異問題及國情的不同，造成在海外遇到糾紛時會產生認知落差，也許有人覺得給一天時間處理已經夠了，但實際上可能一週的時間對泰國人來說都不算久。

▲▼旅遊糾紛 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲去年旅遊糾紛頻傳。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄在地經營已久的昀峰旅遊負責人韓旭軒指出，近年來由於網路普及化，許多人出國會選擇更彈性且多元的網路旅遊平台取代傳統的旅行社，或透過粉專直接聯繫當地業者處理飯店、包車代訂、一日遊的需求，雖然這樣的方式可以保有時間自由與較低花費，但相對會承擔許多看不到的風險，甚至無法有合法合規的求償管道，畢竟跨國官司不是人人都可以打得起，最終只能在社群平台上發發牢騷，對海外業者來說也不會有太大影響。

韓旭軒表示，台灣健全的法規與體制就透過『國外旅遊定型化契約』給予民眾許多保障，像是透過消費者保護會、品保協會、旅行業責任保險、旅行業履約保證保險、交通部觀光局旅遊權益申訴管道等，因此，如果要降低風險，建議仍選擇較具規模和經驗的旅行社，才不會在事後還要花費大量心思來處理各種糾紛。

ET快訊
獨／大阪「殘廢澡」內部曝！她全裸成洗澡布　台人5天玩8次
初二女兒沒回家　侯友宜思念：我們都在，隨時回來
5寶媽2幼子燒死！　1家7口超悲情
買100元刮刮樂被老闆娘嗆爆　台彩回應了
遭同事酸「我勸妳放棄」躲廁所痛哭！　美女主播淚：被現實洗禮
高雄大媽太狠了！騎腳踏車悠閒逛「美術館」輕軌道
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／大阪銷魂泡泡浴曝！台人5天洗8次　「極上娘」讓客人超殘廢　

不滿護理師「沒回答問題」　狂女暴走拉扯識別證：妳很大尾

民雄火災燒死2幼子！粗工1家7口超悲情　執行署緩催繳還捐款

出國踩雷包！遊泰包車「司機遲到」旅遊爆量糾紛 專家建議這麼做

快訊／初二陪妻回娘家釀悲劇！47歲男聚餐...吃花枝丸突噎到身亡

聯華食品惡火9死！冷凍庫變奪命鐵棺材　他拒用滅火器鑄下大錯

新北小貨車輪胎驚見鐵絲網　金山警變身汽修師傅成功排除

林右昌、邱佩琳走春參拜發紅包　基隆警宣導防詐騙「5不原則」

初二回娘家出車禍！1孕婦2女童受傷送醫　金門2車擦撞車頭全毀　

獨／「大阪男人天堂」潛規則！正妹完事送2小物　老司機曝原因　　

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

陸火鍋店「新服務推出」　手作毛線登場驚呼全網

搶走身障彩券商15萬刮刮樂　嫌犯落網嗆：我就挑軟柿子

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

南鯤鯓國運籤得中上籤！　廟方：政府跟人民要團結

大甲鎮瀾宮搶頭香！　台中男抱走1.8萬「金媽祖」

獨／大阪銷魂泡泡浴曝！台人5天洗8次　「極上娘」讓客人超殘廢　

不滿護理師「沒回答問題」　狂女暴走拉扯識別證：妳很大尾

民雄火災燒死2幼子！粗工1家7口超悲情　執行署緩催繳還捐款

出國踩雷包！遊泰包車「司機遲到」旅遊爆量糾紛 專家建議這麼做

快訊／初二陪妻回娘家釀悲劇！47歲男聚餐...吃花枝丸突噎到身亡

聯華食品惡火9死！冷凍庫變奪命鐵棺材　他拒用滅火器鑄下大錯

新北小貨車輪胎驚見鐵絲網　金山警變身汽修師傅成功排除

林右昌、邱佩琳走春參拜發紅包　基隆警宣導防詐騙「5不原則」

初二回娘家出車禍！1孕婦2女童受傷送醫　金門2車擦撞車頭全毀　

獨／「大阪男人天堂」潛規則！正妹完事送2小物　老司機曝原因　　

2歲兒被愛犬二度咬傷送急診！廖奕琁見傷崩潰哭　老公不關狗遭醫警告

溫馨初二回娘家！西螺福興宮太平媽契子女　喜領專屬禮品保安康

年初二爆車潮！屏警持續啟動調撥車道+長綠號誌　確保交通順暢

新年走春精選四大好去處　飼主爸媽可帶毛小孩同遊感受年味

屁股痛到腳麻！醫曝不一定是「坐骨神經痛」警告：恐是這裡發炎

喝醉了？「呆萌小昆蟲」站樹葉搖擺跳舞　專家解密：在迷惑敵人！

怕被人偷！人妻將「87萬現金」藏進垃圾桶…結局哭了

Hailey Bieber冬日穿搭解析！紐約中國城瑪麗珍鞋、費爾島毛衣搭出好比例

新世代最強控衛！　溜馬哈利伯頓大秀砸板自接神級妙傳

連勝文檢討歌老難共鳴！侯友宜：這代的努力　都是希望下一代更好

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

社會熱門新聞

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

正妹為房貸做酒店　月入百萬急喊卡

台南男上門輸贏被捅死　燒烤店老闆羈押禁見

獨／假球案翁嘉鴻放警鴿子還封鎖帳號 滯陸原因曝

媽帶稚齡兒放鞭炮闖禍　把聖誕樹燒光涉公共危險

即／大年初一嘉明湖傳山難　50歲登山男昏迷死亡

台中大樓停車場大火　2車燒成焦黑畫面曝　

國道火燒車！車秒陷火海「濃煙竄天」4人逃生　

玉山初一山難！領隊墜谷身亡

即／大度路往淡水火燒車！駕駛逃生...車流嚴重回堵

獨／大阪男人天堂潛規則　正妹完事送2小物原因曝

初一「桃園3死惡火」肇禍外配黑底曝　被趕嗆房東

即／雲林國3南下3車追撞翻覆　男駕駛送醫

花蓮死亡車禍　男騎士疑自摔倒臥水溝不治

更多熱門

相關新聞

台灣尚有8顆原子彈能量尚未釋放　地震專家：要居安思危

台灣尚有8顆原子彈能量尚未釋放　地震專家：要居安思危

2月2日嘉義發生規模4.6地震，這僅是今(2024)年第4起「顯著有感地震」，地震專家郭鎧紋指出，台灣地區截至今年2月尚未釋放的能量約有8顆原子彈，民眾仍應居安思危，隨時做好防震準備。

品評遴選出爐　花蓮7家苦茶油獲專家推薦

品評遴選出爐　花蓮7家苦茶油獲專家推薦

日本抗老專家教「凍齡飲食」5秘訣

日本抗老專家教「凍齡飲食」5秘訣

專家做假民調遭請回　檢抗告今逆轉收押

專家做假民調遭請回　檢抗告今逆轉收押

擁有「紅寶石」的鳥　專家曝身份

擁有「紅寶石」的鳥　專家曝身份

關鍵字：

國門大開旅遊爆量糾紛倍增專家避免踩雷

讀者迴響

熱門新聞

柯震東牽手安心亞被目擊！無預警現身「信義區夜店發錢」

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

浮誇吊車大王自爆「因台積電賺18億」　稱今年買房要緩緩

即／初二陪妻回娘家釀悲劇　47歲男吃花枝丸噎死

車子沒在用要驗車繳稅？　監理所解答

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

父母過世！哥邀除夕圍爐突說不在家...他聽笑聲崩潰

彩券行員工：2000元刮刮樂「1尾數」容易中5000以上

前兄弟投手新跑道　考進海軍後勤

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

劉謙春晚魔術出包！被爆「含淚離開」：估計再也參加不了

柯震東親回「牽手安心亞」　夜店遞千元鈔真相曝

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

更多

最夯影音

更多
大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年
蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面