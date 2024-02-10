豪乳辣妹荷官坐鎮！擺滿「黃乖乖」盼一路發財　警抄賭場驚呆

▲台中某商辦大樓暗藏職業大賭場，還請來豪乳辣妹當荷官。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台中市29歲王姓男子看準多數民眾在年節前領到年終獎金、手頭寬裕，在某商業辦公大樓內經營職業賭場，還請來豪乳辣妹當作荷官，更在賭場內擺方黃色「一路發財乖乖」，期望能趁年節大賺一筆，但其詭異行徑早就招來警方盯上，台中市警六分局日前前往查緝，將王男、4名工作人員和12名賭客逮捕，全案依法送辦。

據了解，王男心思縝密，他以科技公司名義在某商業辦公大樓承租辦公室，為了確保安全，還採用「帶客制」，客人得由工作人員帶領才能上樓，他自以為天衣無縫，實則早就被警方盯上。

台中市警六分局清晨轄區商業辦公大樓住戶時，發現該「科技公司」出入狀況異常，白天沒有員工上下班，晚上反而有許多訪客出入，且都是由專人帶領訪客進入，警方驚覺有異、深入調查。

警方發現該場所夜間有多位年輕男性出入，每日則僅有少數女子出現，懷疑此處在經營地下職業賭場，近日見時機成熟前往攻堅，果然在屋內查獲地下德州撲克大賭場。

警方在現場查獲歲王姓犯嫌及工作人員4名，現場還有12名賭客正在廝殺，看到大批警力出現只能乖乖束手就縛，警方也查扣賭桌檯面上的籌碼、賭具、撲克牌、計時器等證物，而檯面上的籌碼價值則高達新台幣175萬元。

警方調查，發現王嫌仿效國外賭廳作法，在賭場內提供酒水和餐點，並高薪請來豪乳辣妹當荷官，窗戶邊更擺放多包黃色「一路發財乖乖」，希望能保佑賭場「發大財」，全案依違反刑法賭博、社會秩序維護法，移送台中地檢署偵辦。

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