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大陸 大陸焦點 特派現場

夫妻二人過年各回老家過！已持續4年　女方坦言：關係反而更好

▲。（圖／視覺中國）

▲李太太已跟丈夫各回各家度過春節4年了。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

廣州一名李太太近日表示，與丈夫結婚6年，其中4年過年都是各回各家過，該話題引起熱議。她坦言婚後第二年曾因此吵架，溝通後決定各回各家過，「感情反而更好了」。也有專家指出，「夫妻分居型春節」也沒有不好。

據《極目新聞》報導，每年到這個時候，有些小家庭就面臨著去誰家過年的兩難選擇，為此發生爭吵的不在少數。廣州的李太太和丈夫的選擇引起了輿論關注，上到專家下到網友都很認同，認為「這樣好」。

李太太表示，夫妻兩人為此曾差點在結婚的第二年離婚，好在兩人冷靜後，丈夫妥協了，於是各回各家過年便進行了4年。其間，為了不傷老人的心，李太太會提前給公婆買些衣服、年貨，也會給他們準備紅包。'

▲。（圖／視覺中國）

▲李太太會提前為公婆準備禮物。（圖／CFP）

她認為，在達成協議後，夫妻倆的關係似乎更好了，在離開前一晚也會一起吃大餐，也更有儀式感了，家人也表示理解，「畢竟日子是我們過的，他們覺得只要我們以後不為這個鬧矛盾就好。」

有網友點出，李太太丈夫的妥協，表面看是退了一步，實則是贏得了妻子的信任，在為幸福生活添磚加瓦，適合自己家庭的，就是最好的，這事沒有唯一的答案，前提就是要相互尊重。

報導指出，在一家媒體的話題投票中，選項「自家父母自己回去看望，挺好的」，投票量達到4.9萬；另一個選項「不接受，過年還是應該夫妻倆在一起吧」，投票人數只有4452。這就說明，各回各家已經是一種正常的安排，大眾對「夫妻分居型春節」沒必要大驚小怪。

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