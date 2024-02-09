快訊／台南燒烤店除夕驚傳殺人　男子遭刺胸傷重不治

▲台南發生兇殺案，全案由一分局調查偵辦。（圖／記者林東良翻攝）
記者林東良／台南報導
台南東區生產路1家燒烤店，9日除夕夜傳出兇殺命案，年約41歲鄭姓男子，因怨隙偕同其胞兄一同前往該店找周姓老闆理論，雙方一言不合發生肢體衝突，鄭男在衝突中，遭周男涉嫌持店內刀械刺殺胸部受傷，鄭男經送台南市立醫院急救，鄭男身上有多處刀傷，急救醫療團隊雖全力搶救，仍於深夜10時15分許宣告傷重不治身亡，目前周姓涉案人、鄭男胞兄及相關人等，都被台南市警一分局警方帶回分局，進一步調查釐清案情中。
▲台南發生兇殺案，全案由一分局調查偵辦。（圖／記者林東良翻攝）
記者林東良／台南報導
台南東區生產路1家燒烤店，9日除夕夜傳出兇殺命案，年約41歲鄭姓男子，因怨隙偕同其胞兄一同前往該店找周姓老闆理論，雙方一言不合發生肢體衝突，鄭男在衝突中，遭周男涉嫌持店內刀械刺殺胸部受傷，鄭男經送台南市立醫院急救，鄭男身上有多處刀傷，急救醫療團隊雖全力搶救，仍於深夜10時15分許宣告傷重不治身亡，目前周姓涉案人、鄭男胞兄及相關人等，都被台南市警一分局警方帶回分局，進一步調查釐清案情中。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響