快訊／台南燒烤店除夕驚傳殺人　男子遭刺胸傷重不治

彰化縣員林市昨(7日)晚間傳出兇殺案，一名高姓男子(74歲)疑似與弟弟(71歲)因年節祭祖問題爆發口角，高弟竟情緒失控手持利器將哥哥刺殺；警方獲報趕抵現場時，高男坐臥在血泊中，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。初步了解，死者高男獨居，弟弟雖然住隔壁，但兄弟倆因20多年前父母喪禮意見鬧不合，已許久沒有交集，未料此次竟疑似因祭拜問題而衍生殺機。