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快訊／台南燒烤店除夕驚傳殺人　男子遭刺胸傷重不治

▲台南東區生產路1家燒烤店除夕夜傳出兇殺命案，鄭姓男子因怨隙，偕同其胞兄一同前往該店找周姓老闆理論，卻在衝突中遭刺殺送醫不治身亡，全案由一分局調查偵辦。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南發生兇殺案，全案由一分局調查偵辦。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南東區生產路1家燒烤店，9日除夕夜傳出兇殺命案，年約41歲鄭姓男子，因怨隙偕同其胞兄一同前往該店找周姓老闆理論，雙方一言不合發生肢體衝突，鄭男在衝突中，遭周男涉嫌持店內刀械刺殺胸部受傷，鄭男經送台南市立醫院急救，鄭男身上有多處刀傷，急救醫療團隊雖全力搶救，仍於深夜10時15分許宣告傷重不治身亡，目前周姓涉案人、鄭男胞兄及相關人等，都被台南市警一分局警方帶回分局，進一步調查釐清案情中。

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