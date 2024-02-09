師大夜市「潮服店」公審客人罵低能兒　威脅：再進來讓你下地獄

▲師大夜市潮牌店家嗆客人低能兒引發爭議。（圖／翻攝店家IG，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台北市師大夜市一家服飾店被客人投訴，因觸碰店內服飾被店員用不好的口氣制止。網友在網路寫下體驗卻被店家截圖公審，嘲笑該網友是「低能兒」。目前該店家的IG已經湧入網友洗版，店家今早也直接回嗆洗版網友。

該店家在IG限動截下網友的發文，可以看到該網友表示，在該店家要逛到「Thug club」商品區的時候，被店家制止，並問「你知道這是什麼嗎？」網友表示知道，而且該區域衣服也沒有用保護套套著，以為是「客訂」便詢問了。

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沒想到店家回答「不是喔，但這很貴，不能碰。」、「15800，那你要買可以買啊。」網友描述店家的口氣是用一種「買不起」的感覺在說話。網友文中透露，當下非常生氣，最後直接把朋友拉走不逛，揚言這輩子都不會踏進店內。

對此網友感受，店家直接截圖在IG限動發文諷刺是「低能兒」，還威脅「因為你的維度太低，無法進入這神聖領域，早就被黑名單，再進來絕對讓你下地獄。」、「出言污辱店家將被詛咒整年」、「裡面的東西不是這兩個低能兒能碰的。」

對於店家的行為引起爭議，不少網友已經在該IG留言洗版「還刪限時啊？俗辣，早就被截圖準備被提告吧」、「是潮牌鐵拳嗎 有點期待」。不過店家也反擊網友「店不是你開的哦 規矩自然不是你來訂」、「如果你有本事就來買走它啊。」

根據了解，「Thug club」為韓國一個潮牌品牌， 由設計師Min和Kwon創立，品牌已經成為韓國當代文化代名詞，該品牌價格要價不低，從網路上查價可以看到一頂帽子約台幣3千多元，服飾則1萬至3萬不等。

