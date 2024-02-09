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除夕12生肖開運妙招旺整年　屬龍午時喝水「觀想飛龍在天」

明（9日）就是除夕。（示意圖／報系資料照）

▲明（9日）就是除夕。（示意圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

明（9日）就是除夕，大家都想在新的一年，博得好彩頭。清水孟國際塔羅小孟老師分享，12生肖新的一年想要好運旺旺，除夕就要這樣做。

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老鼠喜歡地洞，因此除夕當天要記得關燈睡，放頂帽子在床邊象徵地洞，就能將躲避兔年所有衰事，迎向龍年。

牛吃草，因此要草來助運，建議除夕當天在房間45度角處放一盆假草或草的列印紙張，就能在龍年發大財，趕走兔年衰運。

虎為森林之王，總會站在石頭上，除夕當天找5個石頭放在床邊睡覺，就能「石」來運轉，把兔年所有痛苦拋掉，還能鎮壓煞氣。

狡兔有三窟，因此除夕當天屬兔的朋友建議放3個碗在床頭，每個碗都要放1元、5元、10元、50元硬幣，代表是3個財寶穴，就能輾壓兔年，邁向龍年。

除夕當天中午在水龍頭或飲水機喝水，喝下500c.c.觀想飛龍在天，就能讓你擺脫兔年所有厄運，迎接好運，如同天降甘霖。

屬蛇的除夕當天找7片葉子來泡澡，因為蛇為屬沼澤森林，晚上7時將7片葉子拿來泡澡，就能擺脫兔年所有衰運。

馬得王傳令，除夕當天找個小旗子放在床頭櫃或者書桌上，旗子放到初五再收起來能揮掉兔年衰運，並在龍年呼風喚雨。

屬羊的人外型白淨美麗，因此在除夕當天打扮漂亮入睡，或者擺放白色衣物在床邊就能擺脫兔年厄運。

猴子爬樹木，除夕當天找個開運竹或者10根筷子，擺放在客廳或者床的左右邊（男左女右）就能在龍年大發橫財。

屬雞的人披彩衣，除夕當天建議買一盒彩色筆，放在書桌上代表文昌光明位就能大放光彩。

狗忠於人，因此只要在除夕當天，用紅紙或紅包袋剪5個人型放在床下睡，就能招來貴人。

豬吃雜糧，除夕當天中午或下午放一碗糯米或白米到廚房或房間，等初一後再將米丟棄，就能丟棄兔年所有厄運，迎向龍年。

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