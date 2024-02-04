奢侈測試！市價11萬Apple Vision首摔　碎裂高度304公分

▲被摔碎的Apple Vision Pro。（圖／翻攝自AppleInsider）

記者高兆麟／綜合報導

AppleTrack的 Sam Kohl在YouTube發布全球第一個跌落測試影片表明， 儘管Apple Vision Pro使用了厚重的材質和大玻璃前面板，但它的耐用性卻令人驚訝，直到從10英尺（約304公分）掉落下來，才摔得粉碎。

根據外媒AppleInsider報導，YouTube 耐用性測試通常無法很好地衡量電子產品的耐用性，但它們很受歡迎，這讓一些頻道願意花錢購買新設備，並在發布後立即對其進行快速測試。YouTube 也發布的第一個 Apple Vision Pro 的「耐用性測試」影片，AppleTrack的 Sam Kohl在周五發布當天發布了一段影片，對 Apple Vision Pro 進行掉落測試。

影片中，裝置從六英尺處跌落到木地板上，前玻璃增加了一些磨損，但也損壞了右側喇叭。

當高度進一步增加到約 8 英尺時，前玻璃仍然完好無損，儘管磨損更多。來到第八次跌落時，也就是影片的最後一次，Apple Vision Pro 從房間天花板（大約 10 英尺）跌落到木地板上。在這個高度，玻璃終於破裂了。

雖然看起來已經壞的徹底，但事實證明只是外部玻璃破碎了。正下方的另一個面板以及所有感測器和相機仍然完好無損。

Apple Vision Pro 的 AppleCare 服務費用為 499 美元，每次損壞維修還需額外支付 299 美元的費用。在沒有 AppleCare 的情況下修復損壞的 Apple Vision Pro 螢幕的費用高達 2399 美元。