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柯文哲市府遭爆圖利「京華城」120億　監院揭內幕

京華城購物中心原址將改建成頂級商辦園區，如今爆出圖利疑雲。

▲京華城購物中心原址將改建成頂級商辦園區，如今爆出圖利疑雲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北京華城改建案「京華廣場」2022年動土，預計2026年完工，威京集團自創「韌性城市貢獻」等項目，在台北市長柯文哲卸任前獲都審核定，給予京華廣場容積率從560%變更至840%，柯因此遭爆涉嫌圖利，在大選期間被綠營攻擊。

全案在大選後並未落幕，監察院調查揭露審議過程有許多專家學者，甚至北市府法務局人員都曾質疑合法性，但北市府都委會仍拍板核定獎勵容積，監察院因此提出糾正，認定京華廣場多獲高達120億元的容積獎勵，柯市府行政過程已涉重大違失。

京華廣場2022年動工，時任台北市長的柯文哲（右）與威京集團主席沈威京（左）同台。

▲京華廣場2022年動工，時任台北市長的柯文哲（右）與威京集團主席沈威京（左）同台。

台北市知名球體地標「京華城購物中心」，2019年11月熄燈拆除後，由威京集團旗下中石化子公司改建為頂級辦公園區「京華廣場」，預計2026年底前落成，未來可望成為松山區精華地段的頂級商辦指標，而京華城重建案的獎勵容積率，在前市長柯文哲卸任前一年才定案，但日前遭監院糾正，指「疑有重大行政違失」，爆出有公務人員涉嫌圖利疑慮。

民進黨發言人張志豪（右）、民進黨台北市議員簡舒培（中）及顏若芳（左）曾召開記者會，質疑柯文哲圖利威京集團120億元。（翻攝顏若芳臉書）

▲民進黨發言人張志豪（右）、民進黨台北市議員簡舒培（中）及顏若芳（左）曾召開記者會，質疑柯文哲圖利威京集團120億元。

監察院針對京華廣場的容積獎勵案，對北市府提出糾正，要求改進。監委林盛豐與蘇麗瓊直批，北市府確有重大違失。

▲監察院針對京華廣場的容積獎勵案，對北市府提出糾正，要求改進。監委林盛豐與蘇麗瓊直批，北市府確有重大違失。

這項改建案在總統大選前一週，即曾遭民進黨批評，當時柯文哲回應說有證據就去地檢署提告，他連這種東西都不會管，一定是照SOP走，有本事就講他哪裡違法；如今，監院的報告引述包括學者專家、內政部官員的意見，都認為北市府確有違法缺失，因此對市府提出糾正。

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【柯府圖利京華城1】柯市府卸任前放行「京華廣場」　威京集團爽賺5585坪樓地板
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