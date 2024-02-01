　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁公布「銀行存款1800多萬」！外媒曝真實身價　資產恐達6.2兆

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁的真實身價依然成謎。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯中央選舉委員會（CEC）1月30日公布總統普丁的財務狀況，他在10個俄羅斯銀行帳戶的總存款為5450萬盧布（約新台幣1889萬元），名下僅有幾套公寓及停車位，與6年前的申報內容差不多。但外界普遍認為，他將真正的資產藏得密不透風，實際身價可能高達2000億美元（約新台幣6.2兆元）。

《莫斯科時報》引述CEC報告指出，普丁在過去6年賺了6760萬盧布（約新台幣2344萬元），相當於年收入390萬新台幣，收入來自薪水、證券及銀行存款利息、軍人及國民養老金、房地產銷售等。

此外，他在聖彼得堡和莫斯科分別擁有23坪及50坪的公寓，以及兩處停車位。另外，還擁有2輛1960年代的蘇聯老爺車、一輛1987年生產的露營拖車、一輛2009年產的俄製SUV拉達尼瓦（Lada Niva）。最後，還持有230股的聖彼得堡銀行股份，目前每股價值280.49盧布（約新台幣97.21元）。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲71歲的普丁將投入3月總統大選，而且幾乎篤定勝選，將再繼續執政6年。（圖／達志影像／美聯社）

《商業內幕》等外媒指出，人們普遍不相信官方公布的普丁資產，但即使是《富比士》（Forbes）這樣的財經專家，也幾乎不可能準確評估俄羅斯總統的實際財富。目前最廣泛被引述的估計，來自金融家與克宮異議人士布勞德（Bill Browder），他認為普丁身價約2000億美元。

俄國異議人士、政治分析師貝爾科夫斯基（Stanislav Belkovsky）於2012年估算，普丁握有全球最大天然氣開採企業Gazprom、石油天然氣公司Surgutneftegas的股份，個人淨資產達到700億美元。瑞典經濟學家、華府智庫「大西洋理事會」高級研究員艾斯侖德（Anders Aslund）研判，普丁資產約在1000億至1500億美元之間。

多年來，國際調查記者同盟（ICIJ）、俄羅斯獨立媒體Proekt、普丁政敵納瓦尼（Alexei Navalny）等組織提出的調查性報導表示，許多巨額資金與房地產的最終控制人，可能都是普丁。機密檔案巴拿馬文件及潘朵拉文件也指出，普丁親信大多擁有上億美元財富，由此可知，他本人的資產肯定比克里姆林宮宣稱的更多。

 
ET快訊
獨／直擊！紅髮艾德現身高雄
通緝犯撞警車畫面曝！4警受傷1人腦震盪
評立法院長選舉「藍亮票、綠堅持」　黃暐瀚：唯一掉漆是民眾黨
快訊／嘉義市食品工廠大火！沙拉油桶全面燃燒烈焰沖天
認定陳昭姿投廢票　柯建銘：她根本蓋不下去所以跑票
快訊／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危
快訊／22歲女護校生墜橋　掉落15m深命危
陳昭姿「手沾印泥」變廢票　黃國昌回應了
快訊／黨紀處分陳昭姿？　中評會將開會討論
美女租客被揍成豬頭！　房東跨坐壓地猛毆　
柯建銘恭喜韓國瑜、江啟臣當選　韓院長首份工作「5日主持朝野協
快訊／大法官見證　韓國瑜、江啟臣宣誓就職立法院正副院長
獨／男星酒駕被逮！　還跟女友換座位

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

路邊驚見「國考落榜紀念碑」！奈良醫隔年就考過　網友瘋朝聖

業績落後競爭對手　瑞典快時尚巨擘H＆M執行長閃辭

普丁公布「銀行存款1800多萬」！外媒曝真實身價　資產恐達6.2兆

邊境移民危機升級　拜登施政滿意度跌至38%以下

搬家第1天！4歲女童翻過新家陽台　「墜落23樓」死亡

愛車送修被撞爛！　行車紀錄器曝「車廠老闆兒」偷開還飆到130km

男墜18樓卡樹上慘死！「露1條腿」嚇壞鄰　新加坡公寓驚悚命案

凱特王妃出院回家靜養　「3兒女沒去探病」原因曝光

澳洲3歲弟受困夾娃娃機　警破櫥窗救人！他轉身表情超驚訝

「當眾脫褲」還怒嗆要殺人！美婦飛機上鬧事　恐要被關21年

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

劉子銓顧娃「先餵妹妹吃飽」超有愛　笑曝典典寶寶：變得挺欠揍的！XD

騎士彎腰撿東西「旁車幫扶」　被誤催油門！暴衝撞電動車

民眾黨推黃珊珊選立法院長　國會第一戰藍綠白合作破局

路邊驚見「國考落榜紀念碑」！奈良醫隔年就考過　網友瘋朝聖

業績落後競爭對手　瑞典快時尚巨擘H＆M執行長閃辭

普丁公布「銀行存款1800多萬」！外媒曝真實身價　資產恐達6.2兆

邊境移民危機升級　拜登施政滿意度跌至38%以下

搬家第1天！4歲女童翻過新家陽台　「墜落23樓」死亡

愛車送修被撞爛！　行車紀錄器曝「車廠老闆兒」偷開還飆到130km

男墜18樓卡樹上慘死！「露1條腿」嚇壞鄰　新加坡公寓驚悚命案

凱特王妃出院回家靜養　「3兒女沒去探病」原因曝光

澳洲3歲弟受困夾娃娃機　警破櫥窗救人！他轉身表情超驚訝

「當眾脫褲」還怒嗆要殺人！美婦飛機上鬧事　恐要被關21年

2024桃園燈會2／21~3／3登場　國際藝術與漢服市集同時登場

《女神異聞錄》正版手遊進軍動漫展　人氣Coser化身怪盜粉絲搶拍照

不斷更新／韓星活動2月售票看這裡！　CNBLUE首度前進高雄開唱

獨／直擊！Ed Sheeran現身高雄了　搭虎航東京直飛超親民

通緝犯撞警車畫面曝！藝文特區驚險追逐　4警受傷1人腦震盪

傳149.9萬起！「台灣LEXUS油電新休旅」接單價曝光　油耗24.6km／L

藍綠盼2／23開議！黃國昌喊反對　盼下週二就上工「底線是2／16」

2月生肖運勢解析！牛、龍好運降臨令人羨　「2生肖」慎防情緒失控

路邊驚見「國考落榜紀念碑」！奈良醫隔年就考過　網友瘋朝聖

人物／韓國瑜掌立院攀政治高峰　議事中立、國會外交成2大考驗

受傷Q松鼠不忘救命恩人 連續8「回家」討摸賣萌

國際熱門新聞

即／大阪機場2班機碰撞　10航班被停飛

夫想偷腥全被拒絕　人妻：心情很複雜

7男換妻性侵！　嫌犯判鞭刑12下不服上訴

淫僧性虐女尼14年　「不服從就下地獄」

影片曝！女騎士闖平交道被攔急煞　下秒遭火車撞飛亡

最新證詞　以色列女兵遺體「陰部中彈」

男爽擁3辣妻　多元成家共同養育11孩

傳奇女飛行家失蹤飛機找到了？探索公司釋聲納圖

即／心齋橋驚傳連環刺傷案！

Fed放鷹利率不動　美股重挫317點

37歲網紅媽猝逝！出遊返家「染登革熱」

日46歲男超商打工10年　低薪卻因1點不辭職

女法官露深渠巨乳　大奶包圍辯護人3P共浴

引爆英國最大冤案　日本富士通道歉

更多熱門

相關新聞

普丁潛在挑戰者　納德茲丁連署爭取參選

普丁潛在挑戰者　納德茲丁連署爭取參選

法新社記者今天看到，批評克里姆林宮人士納德茲丁（Boris Nadezhdin）已經提交登記參選3月總統大選所需文件。

普丁參選俄總統　100％將再執政6年

普丁參選俄總統　100％將再執政6年

澤倫斯基收入申報首公開！戰後減少近3倍

澤倫斯基收入申報首公開！戰後減少近3倍

勇者出手　終結天母北路「地標級廢墟」流標2年命運

勇者出手　終結天母北路「地標級廢墟」流標2年命運

北韓官媒：已做好「款待普丁」的準備

北韓官媒：已做好「款待普丁」的準備

關鍵字：

普丁資產身價

讀者迴響

熱門新聞

56歲馬妞「身罹12疾病」住院！已簽放棄急救

快訊／韓國瑜獲54票未過半、白1張無效票！　立法院長選舉進第二輪投票

楊繡惠「對不起大家愛我的人」　深夜拋震撼彈

快訊／投資億元裝潢！高雄「韓八燒肉」宣布停業

民進黨開除違紀50人　「黨員該守紀律」

即／大阪機場2班機碰撞　10航班被停飛

快訊／韓國瑜「獲54票」當選立法院長！　民眾黨8席全棄權

YouTuber嘟嘟人宣佈「要分開了」

只有今天快買！超商咖啡買7送7爽喝

快訊／立法院副院長選舉又未過半！　民眾黨8人投張啓楷

LIVE／立院副院長投票　蔡其昌、江啟臣「副院長之爭」誰勝出？

夫想偷腥全被拒絕　人妻：心情很複雜

「正妹女友」愛了4年...竟是身旁好兄弟

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

無緣連任立法院長　游錫堃宣布辭職

更多

最夯影音

更多
糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上
猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面