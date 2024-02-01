普丁公布「銀行存款1800多萬」！外媒曝真實身價　資產恐達6.2兆

▲普丁的真實身價依然成謎。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯中央選舉委員會（CEC）1月30日公布總統普丁的財務狀況，他在10個俄羅斯銀行帳戶的總存款為5450萬盧布（約新台幣1889萬元），名下僅有幾套公寓及停車位，與6年前的申報內容差不多。但外界普遍認為，他將真正的資產藏得密不透風，實際身價可能高達2000億美元（約新台幣6.2兆元）。

《莫斯科時報》引述CEC報告指出，普丁在過去6年賺了6760萬盧布（約新台幣2344萬元），相當於年收入390萬新台幣，收入來自薪水、證券及銀行存款利息、軍人及國民養老金、房地產銷售等。

此外，他在聖彼得堡和莫斯科分別擁有23坪及50坪的公寓，以及兩處停車位。另外，還擁有2輛1960年代的蘇聯老爺車、一輛1987年生產的露營拖車、一輛2009年產的俄製SUV拉達尼瓦（Lada Niva）。最後，還持有230股的聖彼得堡銀行股份，目前每股價值280.49盧布（約新台幣97.21元）。

▲71歲的普丁將投入3月總統大選，而且幾乎篤定勝選，將再繼續執政6年。（圖／達志影像／美聯社）



《商業內幕》等外媒指出，人們普遍不相信官方公布的普丁資產，但即使是《富比士》（Forbes）這樣的財經專家，也幾乎不可能準確評估俄羅斯總統的實際財富。目前最廣泛被引述的估計，來自金融家與克宮異議人士布勞德（Bill Browder），他認為普丁身價約2000億美元。

俄國異議人士、政治分析師貝爾科夫斯基（Stanislav Belkovsky）於2012年估算，普丁握有全球最大天然氣開採企業Gazprom、石油天然氣公司Surgutneftegas的股份，個人淨資產達到700億美元。瑞典經濟學家、華府智庫「大西洋理事會」高級研究員艾斯侖德（Anders Aslund）研判，普丁資產約在1000億至1500億美元之間。

多年來，國際調查記者同盟（ICIJ）、俄羅斯獨立媒體Proekt、普丁政敵納瓦尼（Alexei Navalny）等組織提出的調查性報導表示，許多巨額資金與房地產的最終控制人，可能都是普丁。機密檔案巴拿馬文件及潘朵拉文件也指出，普丁親信大多擁有上億美元財富，由此可知，他本人的資產肯定比克里姆林宮宣稱的更多。