忘年之戀攏系假！7旬翁欲匯「女友」百萬　警當面打電話戳破

▲警方打給楊翁網戀女友求證，楊翁才相信是詐騙手法。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區一名7旬老翁的Line遭到陌生女子加入，雖然2人年紀相差甚遠，但該名女子仍每天噓寒問暖，老翁日久生情談起忘年之戀。日前該女向老翁提出借款112萬，暈船的老翁馬上跑到銀行準備匯款，但行員感覺有異，通知警方協助，警員到場，老翁還堅稱沒遭騙，直到警方查證，老翁才肯相信。

據了解，住在板橋的70歲楊姓老翁並未娶妻，從銷售工作，退休後獨自生活。去年，楊翁的Line加入一名陌生女子，聊天之中得知雙方相差將近50歲，但該女仍不介意，每天對楊翁噓寒溫暖，填補楊翁的空虛的心靈，因此雙方逐漸產生情愫，進而透過網路談起戀愛。

▲楊翁（左1）堅稱女友家人生病及修繕房屋，要匯款給對方。（圖／記者陸運陞翻攝）

去年11月，該女露出真面目，哭訴母親需要醫藥費，以及家中漏水需要修繕等理由煩惱，向楊翁借款112萬元，楊翁聽聞立即前往銀行，填寫匯款單時，行員詢問理由，向其解釋為詐騙手法，但楊翁卻深信不疑。

警方到場後，當著楊翁面撥打該女電話並表明身分，該女則是掛斷，隨後就遲遲不肯接聽，楊翁才相信是詐騙手法。