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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交官的甜蜜羈絆　5歲虎斑貓MiuMiu遠渡重洋拚外交

▲▼春節留稿勿用 外交貓Miumiu。（圖／讀者提供）

▲「外交貓」Miu Miu如今住在瓜地馬拉，幾年後回台灣，她就繞行地球一圈了。（圖／讀者提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交人員離鄉背井，需要輪調派赴國外工作，家人與毛小孩的陪伴，是重要的心靈寄託。今年5歲的虎斑貓Miu Miu在台北市北投區出生，2018年與主人在外交部職務宿舍致遠新村相遇，短短4年多來，她從台灣飛到義大利，又橫跨大西洋前往瓜地馬拉，跨越大半個地球，最近還與「哥哥」在中美洲相見，從「流浪貓」搖身一變成為助台拚外交的「外交貓」。

Miu Miu有著一雙靈動的大眼睛，4年多前，她還只是住在致遠新村周邊的流浪貓之一，當時有7、8隻流浪貓經常在宿舍附近活動，每當外交官與他們的眷屬們出門，Miu Miu就會跟前跟後「巡視」宿舍，還會坐在未來主人家門口等他下班，主動「求收編」。有趣的是，Miu Miu的哥哥姊姊們後來也陸續被外交人員們收養，現在分別都跟著主人外派，分居不同國家。

▲▼春節留稿勿用 外交貓Miumiu。（圖／讀者提供）

▲還沒「被收編」之前，Miu Miu居住在致遠新村周邊。（圖／讀者提供）

3年前Miu Miu搭上飛往義大利的飛機，陪同主人一家赴任。當時在阿姆斯特丹轉機時遇上罷工，她被獨自放在行李傳送帶上1個多小時，後方還有一隻大狗，緊張到把指甲都抓斷了，也沒有辦法上廁所，總計前後待在運輸籠長達近20小時。主人飛抵義大利後，急著帶她找獸醫看診，未料碰上當地長假，許多診所都沒有開，幸好最後找到一家「醫生不太會講英文」的獸醫院，兩周後狀況才漸趨穩定。

第二次坐飛機，是從義大利飛往瓜地馬拉。當時全家人都有經驗了，提前進行「訓練」讓Miu Miu適應運輸籠的環境，平時放一些零食、玩具在籠子裡，出門時用布蓋住。在飛往美國轉機過程中，她沒有太多躁動，而且當時的航空公司規定寵物要搭乘客艙而非貨艙，劃位時地勤人員特別將主人旁邊的位置空出來，讓Miu Miu在5個小時航程中能夠獲得妥善照顧。

如今，Miu Miu住在瓜地馬拉，對比義大利的冬天太冷，她常鑽到床上與主人搶棉被，瓜地馬拉的氣候宜人，每天吃好、睡好，享用美國進口的貓糧，體重也胖了。不少前來家裡作客的外國朋友對台灣人愛貓印象深刻，除了總統蔡英文養貓，未來副總統蕭美琴也養貓，還有一隻「外交貓」遠渡重洋拚外交，是一家人甜蜜的羈絆。

▼Miu Miu是全家人重要的心靈寄託，也是甜蜜的羈絆。（圖／讀者提供，下圖同）

▲▼春節留稿勿用 外交貓Miumiu。（圖／讀者提供）

▲▼春節留稿勿用 外交貓Miumiu。（圖／讀者提供）

▲▼春節留稿勿用 外交貓Miumiu。（圖／讀者提供）

▲▼春節留稿勿用 外交貓Miumiu。（圖／讀者提供）

▲▼春節留稿勿用 外交貓Miumiu。（圖／讀者提供）

▲▼春節留稿勿用 外交貓Miumiu。（圖／讀者提供）

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