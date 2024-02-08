掉地漏財！過年紅包「14禁忌」一次看　不能用單手收紅包

▲紅包掉到地上會漏財！紅包禁忌一次看。（圖／CFP）



生活中心／綜合報導

過年除了團聚吃年夜飯之外，不少人最期待的就是領紅包，而不管是「包紅包」或是「領紅包」都有眉角要注意，旺風水命學老師楊登嵙，點出關於紅包的14項禁忌，大家趕快筆記起來！

1. 新年紅包要用新鈔

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紅包要用新鈔是因為讓領紅包的人能夠換然一新，新的一年可以有新氣象，若是用舊鈔，表示喜氣跟財氣已經過去了，所以記得要過年前要去銀行換新鈔！

2. 紅包袋要用新的

就算你臨時找不到紅包袋，也不要拿舊的紅包袋來用，因為用過的紅包袋，代表著「好運已經被別人拿走」，過年期間記得多準備一些紅包袋放身上，以免要用時找不到。

3. 金額要雙數

紅包要「包雙數」是最基本的禮俗，因為好事要成雙，2代表「福祿雙喜」、6代表「六六大順」，8則是諧音跟「發」很近，象徵「發財」，不過千萬別包數字「4」，因為跟死相近，有不吉利的意思，另外，也不能送空的紅包袋，也是不吉利象徵。

4. 紅包袋別封口

這個禁忌可能很多人不知道，紅包袋其實是不能「封口」的，過年時給的紅包是希望能夠年年如意順心、長長久久，沒有封口財氣才能流通，若是封口了，就代表財氣被封住了。

5. 紅包別把錢摺起來

有些紅包袋是比較小的，有人就會把錢摺起來放進去，但千萬不要這樣做，因為把錢對摺起來放進紅包袋，就像是把財運和好運對折，會讓財運不順暢。

▲把錢對摺起來放進紅包袋，會讓財運不順暢。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



6. 包給長輩的紅包要逐年增加

長輩包給晚輩的紅包為「壓歲錢」，而晚輩包給長輩的是叫「添歲錢」，主要是祝福長者能夠長命百歲，紅包金額一年比一年多，代表對長輩的祝福越來越多，也有為長輩增福添壽之意。

7. 包給晚輩的紅包金額要一致

包給晚輩的紅包盡量一致，否則被發現包不一樣，會讓晚輩覺得你偏心。

8. 包給晚輩的金額不宜比長輩多

就算你跟晚輩再好，也不能包得比長輩多，避免不給長輩面子的問題發生。

9. 別在長輩面前把紅包打開

「拿到紅包不能當場打開」是很基本的禮貌，大人不會這麼失禮，但很多小孩因為好奇會直接打開，所以有小孩的家長，過前年要記得叮囑他們。

10. 別單手收紅包

收紅包時記得要雙手接過並說上吉祥話，這是最基本的尊重，而且單手接東西本身就是不禮貌的行為，收紅包更是如此。

11. 百元鈔代替千元鈔

這點大家可以學起來，用百元鈔來代替千元鈔，會更紅包份量更重一些，而且紅色百鈔更加喜氣，拿出來看時也會覺得更有福氣。

12. 紅包掉地漏財

拿紅包的時候，除了不能單手收之外，千萬不要讓紅包掉在地上，因為那可是會漏財啊。

13. 紅包錢不可花掉

拿到紅包很開心，但是不可以馬上花掉，要將把紅包放在枕頭底下「壓歲」，等到初五之後從到自己的銀行戶頭，這就是你的發財金，若是拿到紅包就立馬花掉，是會漏財的。

14. 紅包直式正財、橫式偏財

如果想祝福對方事業正財順利，可以使用「直式」紅包袋，若是想祝福投資賺錢、中大獎等偏財運的話，可以使用「橫式」紅包袋。