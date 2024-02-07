春節寒流將至！台中市警局長至最高派出所慰問　員警感恩

台中市警局長李文章，春節前到最高的雪山派出所及大棟所慰問辛勤員警，同仁表慰問辛勤員警，同仁表示揪感心。（圖／李陳信得翻攝）

記者李陳信得／台中報導

農曆春節前夕，臺中市政府警察局長李文章，於今（7）日前往台中市最高的雪山派出所及大棟派出所，為執行「113年加強重要節日安全維護工作」同仁們加油打氣，並發送慰問品及紅包，同仁對於長官的關懷均由衷表示「揪感心ㄟ」！

日前一波寒流來襲，位處海拔2,265公尺的雪山派出所零下4度，外面瑞雪飄飄。局長李文章有感於此，特於今（7）日下午2時許，親自前往大雪山林道沿線各所慰問，並在雪山派出所當場致贈同仁茶葉禮盒及慰勉金，嘉勉同仁辛勞。李局長表示，「113年加強重要節日安全維護工作」自2月1日22時起至2月15日24時止為期十五日，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，警方將持續以縝密勤務規劃，不間斷的治、交安宣導和為民服務精神，讓民眾安全、安心的過好年。

和平警分局指出，同仁不畏天氣嚴寒堅守崗位守護山林，打擊覬覦山區珍貴林木及保育類野生動物之不法之徒，更於天然災害事故發生時，運用多年山區執勤經驗，協助救難單位救災任務，對於與時間賽跑的救難工作來說亦是功不可沒，感謝局長於春節前夕關懷慰問中專1線大雪山林道同仁，將落實各項勤務的執行，以「專業、科技、紀律、服務、團隊」五大核心價值，貼心、窩心、感心服務更廣大的民眾。