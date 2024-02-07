重機騎士帥氣超車...下秒「雷殘」爆炸起火！駕駛曝1原因回頭救人

▲重機騎士噴飛到對向水溝，且當場爆炸起火，他因外籍交換學生要求而回頭救人。（圖／臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

圖文／CTWANT

有駕駛近日行經南投縣埔里鎮大坪頂台21線上時，遇到2輛重機超車，豈料僅過了一個彎，1輛重機已「雷殘」慘摔入對向水溝，還爆炸起火，幸好騎士及時逃脫，並無大礙。當時駕駛原本想繼續往前開，但車上的外籍交換學生開口要求幫忙救人，讓駕駛坦言表示「很佩服他們外國人的道德勇氣」。

臉書專頁「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」近日分享1段影片，可看到當時有名駕駛行經南投縣埔里鎮大坪頂台21線上，隨後遇到2輛重機從車輛左邊超車，其中1名騎士還伸出手表達感謝。豈料僅過了一個彎，1名重機騎士竟摔入對向水溝，還爆炸起火，所幸騎士及時逃脫，並無大礙。

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這時駕駛原本想繼續往前開，但車上的外籍交換學生見狀後，便開口表示要回頭救人，隨後駕駛則迴轉去救人，詢問騎士是否需要幫忙。對此，他也坦言「很佩服他們外國人的道德勇氣」。

影片至今已有4.6 萬觀看人次，網友也紛紛留言表示，「很感謝你能回頭幫忙，不管什麼情況下，幫助需要幫助的人，都值得更加幸福快樂」、「好人一生平安」、「在台灣...回去救他會變成是你害他撞掉的」。

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