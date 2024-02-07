春節連假明登場！雙鐵旅次破千萬　高鐵初三運量創通車第3高

▲行政院長陳建仁今視察雙鐵春節疏運。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

春節7天連假明天（8日）登場，行政院長陳建仁今前往視察台鐵、高鐵和國道客運疏運，雙鐵疏運期間預估將有1002.8萬人次乘車，其中台鐵初三（12日）將出現81.7萬高峰，高鐵初三則預估會出現31.3萬人次，將創下高鐵通車17年來運量第3高。

春節連假明天開跑，台鐵預估2月6日到15日疏運期間將疏運742.1萬人次，其中今天就會出現77.7萬旅次，春節運量單日最高峰則將出現在大年初三，全線將疏運81.7萬人次。

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台鐵公司總經理馮輝昇表示，今天為節前疏運高峰，初三到初五則為節後疏運高峰，每日平均載客數74.2萬人次，比起平日62萬旅次，增加2成，其中初三81.7萬人次最高峰，台鐵全線加開256班列車，運能增加6.5%。

馮輝昇指出，因應台鐵公司化後首個春節疏運，將有4大應變措施，包括強化行車安全及車輛妥善率，節前完成列車和相關設備檢查並成立車輛故障排除檢修團隊；另也成立應變小組，四區營運處及機務段成立地區應變小組讓疏運指揮作業更有效率；另建立緊急應變措施，即時掌握訊息並回傳到交通部群組，緊急支援互相協調處理；第4則是確保票務系統運作順暢，讓旅客買得到票，台鐵將做好疏運工作讓旅客安全回到家。

▲台鐵預估初三為春節疏運最高峰，將出現81.7萬人次。（圖／記者李姿慧攝）

高鐵則預估2月6日到15日將疏運260.7萬人次，今天春節連假前一天有27.5萬人次，初三運能上看31.3萬人次，初四則有31萬人次。

台灣高鐵公司表示，春節預測單日運量19.9萬到31.3萬人次，其中初三達到31.3萬人次，為高鐵營運通車以來運量第三高，高鐵公司將會密切做好服務準備。

高鐵公司表示，春節疏運期間提供183.2萬個座位數，比平常2成9，所有列車都用上並投入疏運，為做好疏運，行控中心將派員全天候監控，維修人員待命輪班，另有12班次延後收班，並啟動工讀生支援車站。另也將透過網站和APP車站燈號變更揭露車站自由座人潮及等候時間，今年也模擬每個車站自由座旅客上車因應及機動調派，尖峰時段也增加自由座車廂至8節，並將加開臨時加班車。

▲▼高鐵初三將出現通車以來第3高運量，上看31.3萬人次。（圖／記者李姿慧攝）

交通部長王國材表示，台鐵、高鐵、國道客運都已加開班次，把最大運能和車輛投入，公路局台9線蘇花公路禁止21噸貨車行駛，把路肩讓給客運優先通行，很多省道也有電子看板告知風景區和省道塞車資訊，南部也調撥車道因應，上周交通部召開會議也要求各疏運單位對車輛安全檢查，確保行車安全。

行政院長陳建仁則表示，雙鐵和國道客運全力以赴、做好疏運萬全準備，鐵路運能增加6.5%，高鐵增加2成9運量，戰戰兢兢提供給國人安全、便利交通疏運，有雙鐵和客運等堅守崗位，國人才能有愉快春節假期，也提醒國人開車上路前可看1968或幸福公路APP路況，確保平安順暢。

▼行政院長陳建仁今視察雙鐵春節疏運。（圖／記者李姿慧攝）