英客機降落前險墜湖！機腹擦過水面緊急拉高　航管1警示救了157命

▲易捷航空一架班機在日內瓦差點墜湖。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

英國航空公司「易捷航空」（easyJet）一架載有157名乘客的班機，在飛近瑞士日內瓦機場時，因飛行高度太低險些墜入日內瓦湖，所幸一名航管員及時發現並發出警示，才讓飛機得以避免墜湖。

《每日郵報》引述《日內瓦論壇報》指出，這起恐怖事件發生於去年11月5日。事發當時，這架來自蘇格蘭愛丁堡的易捷航空班機，正朝著日內瓦科林機場的22號跑道方向飛去。

然而，這架空中巴士A329 Neo在距離跑道還有12公里時，航管員發現，飛機突然下降到了一個不安全的高度，離水面只剩不到230公尺，差幾秒就可能墜入湖中。

▲機長拉起飛機後，在上空盤旋了一陣，並在第二次嘗試中成功著陸。（圖／翻攝自X）

報導稱，飛機下降時的高度應是230公尺的3倍多，因此驚慌的航管員立刻發出警示，要求機長「立即檢查飛行高度」，而飛行員也機警地拉起飛機，在飛機擦過水面的最後一刻，成功讓飛機迅速回到規定高度，避開了一場飛機墜湖意外，也間接救了機上157人的性命。

機長拉高高度後，在上空盤旋了一陣，並在第二次嘗試後成功著陸。航空追蹤網站ADSBexchange指出，如果飛機繼續沿著下降軌跡飛行，將有可能在30秒內墜毀。

瑞士安全調查局（SESE）1月16日宣布對此事件展開調查，並將其分類為「嚴重」事件，不過當局暫時還不清楚導致飛機下降到危險高度的原因為何，不過有專家分析，地理特徵和飛行路徑可能是導致事件的原因之一。